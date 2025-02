CARNAVAL 2025

Resenha do Arrocha: trio com J. Eskine faz os foliões dançarem no circuito Osmar

Trio com a nova sensação do momento atrasou no circuito Osmar

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 15:31

J. Eskine faz os foliões dançarem no circuito Osmar Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em seu primeiro Carnaval puxando um trio, J. Eskine arrastou os fãs na tarde desta sexta-feira (28), no Campo Grande. >

Previsto para sair pouco antes de 13h30, o trio com a nova sensação do momento atrasou no circuito Osmar. Antes do cantor principal estar a bordo, os foliões esperavam ansiosos pelo hit Resenha do Arrocha.>

Em seu primeiro Carnaval puxando um trio, Eskine levou um público digno de grandes estrelas. Os fãs acompanhavam o hit com coreografias de cada trecho da Resenha do Arrocha, que viralizou nas redes sociais.>

De cima do trio do Gangster do Arrocha, os dançarinos animavam o público com as coreografias características.>