POR ONDE ANDAM?

Saiba onde vão tocar antigos astros do Axé

Longe dos holofotes, antigos astros da música de carnaval perderam seus espaços de glamour e agora fazem a festa em folias distantes

Moyses Suzart

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 08:00

Vina Calmon não divulgou agenda do carnaval Crédito: Instagram

Durante os anos 1990 e 2000, bastava falar o nome deles no topo do trio para arrastar multidões na Barra ou no Campo Grande. Ninha, Tatau, Netinho e seu apito, muitos astros tiveram seus tempos áureos, mas hoje vivem como coadjuvantes do carnaval. Na época deles, o axé dominava rádios, programas de TV e micaretas pelo país. Hoje, muitos daqueles artistas que foram sinônimo de Carnaval em Salvador continuam na ativa, mas longe dos holofotes centrais da folia. A pergunta que ecoa entre os fãs mais nostálgicos é direta: onde vão tocar os antigos ícones do axé?

A resposta passa, em grande parte, por estradas estaduais, praças do interior e capitais fora da rota principal do Carnaval baiano. Ninha, voz marcante da fase clássica da Timbalada, não está escalado para os grandes trios de Salvador. Sua agenda deste ano percorre cidades como São Luiz do Quitunde, em Alagoas, Canindé de São Francisco, Matriz de Camaragibe, Barra dos Coqueiros, Itabaianinha e Riachuelo, entre Sergipe e Alagoas. É um circuito distante da vitrine midiática, mas que mantém viva a conexão com o público que cresceu ao som da percussão dos anos 90.

O mesmo movimento aparece na agenda de Netinho. Dono de um dos maiores hinos da história do axé, ele concentra apresentações em cidades do interior de Minas Gerais, como Lagoa da Prata, Planura, Santa Vitória e Tupaciguara, antes de seguir para o Rio Grande do Norte. Não vai tocar em Salvador. O público que o recebe hoje é formado, em grande parte, por fãs fiéis e por prefeituras que apostam no repertório nostálgico como atrativo para suas festas.

Se para alguns o eixo Salvador ficou distante, outros ainda conseguem manter um pé na capital baiana, mesmo que em espaços menos centrais do que no auge da carreira. Márcia Freire, ex-vocalista do Cheiro de Amor, divide sua agenda entre Natal, Canindé e Aracaju, mas também marca presença em Salvador, com apresentações no Rio Vermelho, Boca do Rio, Itapuã e Camarote do Baiano. Tatau, ex-líder do Araketu, é outro que ainda circula pelos circuitos oficiais, com datas na Barra-Ondina e no Campo Grande, embora intercale com shows em João Pessoa, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em camarote da Sapucaí, e Rio Grande do Norte. A agenda revela um artista que permanece no mapa da folia baiana, mas depende de uma circulação nacional para sustentar a temporada.

Há também nomes que seguem no circuito principal, como Tomate, confirmado na Barra-Ondina, e o Babado Novo, que mantém espaço na programação oficial. Sarajane, pioneira do axé, concentra-se em palcos como Pelourinho e Rio Vermelho, áreas tradicionais, mas fora do eixo mais disputado pelos grandes patrocinadores. Já o Chiclete com Banana, um dos maiores símbolos da história do gênero, enfrentou o cancelamento de sua saída na segunda-feira de Carnaval por falta de patrocínio, um sinal claro de como o mercado se tornou mais restritivo até mesmo para marcas consolidadas, principalmente após a saída de Bell. Eles estão sem agenda.

Enquanto isso, artistas como Vina Calmon, Tonho Matéria, Xexéu, Márcia Short e grupos como Mambolada e Banda Mel mantêm agendas pulverizadas, muitas vezes fora de Salvador. O interior do Nordeste e cidades médias de outros estados se tornaram território estratégico. Prefeituras investem em nomes conhecidos para atrair público, e o repertório que marcou gerações segue funcionando como trilha sonora afetiva de carnavais longe do circuito televisivo.

Para o público que sente falta de ouvir ao vivo os grandes sucessos que marcaram época, ainda é possível encontrar esses artistas no Carnaval. A diferença é geográfica e simbólica. O glamour diminuiu, os trios são menores e o espaço na mídia é reduzido, mas a estrada continua. E, em muitas cidades do interior, quando começa o refrão de um clássico do axé, a resposta do público mostra que, longe dos holofotes, a memória musical segue viva e cantada em coro.

Confira a agenda de alguns antigos astros do Axé

Ninha

12.02 – São Luiz do Quitunde-AL

13.02 – Canindé de São Francisco-SE

14.02 – Matriz de Camaragibe-AL

15.02 – Barra dos Coqueiros-SE

16.02 – Itabaianinha-SE

17.02 – Riachuelo-SE

Netinho

13 FEV – Lagoa da Prata – MG

14 FEV – Planura – MG

15 FEV – Santa Vitória – MG

16 FEV – Tupaciguara – MG

17 FEV – Governador Dix-Sept Rosado – RN

Márcia Freire

12/02 – Natal RN – Abertura do Carnaval

13/02 – Salvador BA – Rio Vermelho

14/02 – Canindé SE

15/02 – Aracaju SE – Rasgadinho

15/02 – Neópolis SE

16/02 – Salvador BA – Boca do Rio

16/02 – Salvador BA – Itapuã

17/02 – Salvador BA – Camarote Baiano

Tuca Fernandes

Não divulgado

Tomate

13/02 – Salvador BA – Barra/Ondina

14/02 – Salvador BA - Barra/Ondina

Babado Novo

12/02 – Salvador BA – Barra/Ondina

Chiclete com Banana

Sairia na segunda, mas foi cancelada por falta de patrocinio

Bamba Mel

16/02 – Salvador BA - Avenida

Tatau

10.02 – João Pessoa – PB

12.02 – Salvador – BA - Barra/Ondina

13.02 Vígia de Nazaré – PA

14.02 – Pindamonhangaba – SP

14.02 – Extrema – MG

15.02 – Salvador – BA - Campo Grande

16.02 – Rio de Janeiro – RJ

17.02 – Areia Branca – RN

Sarajane

12.02 – Salvador – BA - Pelô

13.02 Salvador – BA - Rio Vermelho

14.02 Salvador – BA - Pelô

Gilmelândia

12.02 – Salvador - Circuito Campo Grande

12.02 – Salvador - Pelô

15.02 – Salvador - Barra / Ondina

Vina Calmon