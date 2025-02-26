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Saiba ordem das atrações da quinta-feira (27) de Carnaval em Salvador

Veja a programação de todos os circuitos de Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 16:00

Barra lotada durante o Furdunço de domingo (23)
Veja a programação  Crédito: Marina Silva/CORREIO

A ordem das atrações que vão se apresentar no Carnaval de Salvador foi divulgada pela prefeitura de Salvador. A abertura oficial acontecerá na quinta-feira (27), no Campo Grande, a partir das 15h30. Nomes como Carlinhos Brown, Daniela Mercury e Margareth Menezes estão confirmados. Confira a baixo a programação completa do primeiro dia de festa.  

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 15h30

ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL - CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS

PIPOCA MUDEI DE NOME - ST - MUDEI DE NOME

TRIO NAVIO PIRATA - TB - BAIANASYSTEM

TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS

TRIO PAGODART - BT - PAGODART

TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA

TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA

A MULHERADA - BANDA A MULHERADA

TRIO RENANZINHO CBX - ST - RENANZINHO CBX

TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS

TRIO GILMELANDIA - ST - GILMELANDIA

ALERTA GERAL - XANDE PILARES / DAVI DO SAMBA / SWING DE FORA

PAGODE TOTAL - É O TCHAN / SAMBA TRATOR

BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ - TONHO MATÉRIA

BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA

TRIO UEL CANTOR - ST - UEL CANTOR

AMOR E PAIXÃO - NELSON RUFINO / BATIFUN / EDUARDINHO FORA DA MIDIA

TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO

PROIBIDO PROIBIR - TERRA SAMBA / FUZUKDA / PAGODE DO NANNY / SAMBA DA NIEGA / DAN MOCIDADE / LUIS SIMPLESMENTE

FOGUEIRÃO - JORGE FOGUEIRÃO / RENATO DA ROCINHA / PAPARICO / ALAN DUDU / DINHO DA COMUNIDADE

SAMBA & FOLIA - PAGODE DO SEGREDO

TRIO DO COMCAR - ST - FERNANDO FERRAZ / POVO SANTO

SAMBATERRAMAR

TRIO RAFA E PIPO - BT - RAFA E PIPO

TRIO PIMENTA NATIVA - ST - PIMENTA NATIVA

TRIO LEVI ALVIM - ST - LEVI ALVIM

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h30

BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA

BLOCO DA QUINTA - BELL MARQUES

BLOCO FISSURA - FILHOS DE JORGE

BLOCO SIRI COM TODY - BANDA CHICA FÉ

TÔ LIGADO

UAU / CHA DA ALICE - BABADO NOVO

TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA

TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ

TRIO LEO SANTANA - ST - LÉO SANTANA

TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO

TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES

OS MASCARADOS - TATAU

UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO

BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO

PROJETO ESPECIAL FREVO DA LUD - LUDMILLA

ARAKETU - BANDA ARAKETU

TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY

TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON

NOVA SAGA - DJ AKANI / MAKONNEM TA FARI E CONVIDADOS

TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO

TRIO OH POLÊMICO - ST - OH POLÊMICO

BANANA REGGAE PIPOCA - PAPAZONNI / THOMÉ VIANNA

BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO

OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO

ALÔ INTER - PATRULHA DO SAMBA

Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 19h

AFOXÉ BAIANA DO REINO DE OYA - COM AS BAIANAS

AFOXÉ DARAJU DE ODE - BANDA DARAJÚ DE ODE

BLOCO QUESTÃO DE GOSTO - BANDA QUESTÃO DE GOSTO

EXPRESSÃO NEGRA - BANDA EXPRESSÃO NEGRA

FILHOS DA FEIRA - BANDA FILHOS DA FEIRA

KORIN EFAN - BANDA KORIN EFAN

MALCOM X - BANDA MALCOM X

NOVA FLOR - BANDA KEBRA NAGAST

REGGAE A PAZ - BANDA REGGAE A PAZ

REGGAE AXUM - BANDA NAGAST

SAMBA NEGUINHO - BANDA SAMBA NEGUINHO

SAMBA NEGUINHO - NIVALDO TCHACO

TOMALIRA - BANDA TOMALIRA

O projeto Correio Folia é uma realização do jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

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