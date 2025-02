FOLIA

Santo Antônio Além do Carmo é homenageado em camarote durante Carnaval 2025

Camarote Salvador celebra 25 anos de trajetória

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 13:19

Camarote Salvador 2025 Crédito: Divulgação

As belezas históricas da capital baiana serão saudadas durante o Carnaval de 2025. Em celebração aos seus 25 anos de trajetória e 40 anos do Axé Music, o Camarote Salvador terá uma construção cenográfica em homenagem ao bairro Santo Antônio Além do Carmo. >

Sob o tema “Pelo espaço de um instante”, o evento vai apresentar a arquitetura contemporânea e histórica, com os casarões do bairro, aliada a elementos teatrais que expressam a arte local. "Queremos trazer ao camarote uma grande imersão na cultura baiana, evidenciando, por meio da cenografia, itens simbólicos como o colar de contas e os balangandãs. Exaltar a energia soteropolitana e a pluralidade do Carnaval faz com que a festa fique ainda mais especial", expressa Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo Camarote Salvador.>

Em referência ao verão e à atmosfera praiana, os artesanatos em palha também estarão presentes no evento. Em uma parceria inédita, a Associação das Produtoras Artesãs de Vila Sauípe, Estiva e Canoas (APAS) produziu oito lustres em palha para a festa. >

Camarote Salvador 2025 Crédito: Divulgação

A cenografia ficará completa com o trabalho da artista baiana Maribê, responsável pela criação de artes, e da cenógrafa Renata Mota, que fez adereços como balangandãs, colares de conta e elementos da fachada. Já o ator, fotógrafo e curador Ed Santos produziu a exposição de colares da Bahia que estão no corredor de acesso do camarote. >

O Camarote vai funcionar a partir desta quinta-feira (27) até a próxima terça (4), no Circuito Barra-Ondina. Os ingressos variam entre R$ 2.690 e R$ 4.490 por dia. >