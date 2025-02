CARNAVAL

Tá calor? Bell Marques esquenta o Circuito Dodô com Bloco Vumbora

Cantor festejou os 40 anos do Axé Music nesta sexta-feira de Carnaval

Com sua clássica bandana, a guitarra elétrica e um sorriso de orelha a orelha, Bell Marques arrastou a multidão e não deixou ninguém parado no circuito Dodô na tarde desta sexta-feira (28). >

Contrariando a previsão do tempo, Bell subiu no trio com um sol escaldante de 30 graus animando o seu bloco Vumbora. Mas o calor não espantou ninguém da 'muvuca', pelo contrário. O calor humano no verão da avenida foi tão intenso que os foliões até abriram rodas pra dançar o hit 'Diga que Valeu'. >