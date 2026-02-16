Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Técnica de enfermagem baleada no rosto durante passagem de trio no Campo Grande perde visão do olho

Segundo relatos da família, ela aguardava a passagem do trio elétrico perto do Teatro Castro Alves (TCA) quando começaram os disparos

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Wladmir Pinheiro

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:01

Polícia Civil atua nos circuitos do Carnaval
Polícia Civil atua nos circuitos do Carnaval Crédito: Divulgação

A técnica de enfermagem de 22 anos que foi atingida por uma bala perdida na noite do último sábado (14), durante a passagem de um trio elétrico no Circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador, perdeu a visão do olho esquerdo.

Moradora do bairro do Engenho Velho de Brotas, Larissa estava no local acompanhada das primas para curtir do Carnaval. Segundo relatos da família, ela aguardava a passagem de um bloco perto do Teatro Castro Alves (TCA) quando começaram os disparos.

O tiro atingiu o rosto da jovem. Além de perder a visão do olho, ela também precisará passar por cirurgia para reconstrução do nariz no Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada.

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio ocorreu após um encontro entre grupos criminosos. Houve troca de tiros em meio à movimentação de foliões. Ao todo, três pessoas foram baleadas e outras duas ficaram feridas durante a confusão.

Além de Larissa, um homem de 32 anos foi atingido de raspão no pescoço. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde. 

Tiros disparados no Campo Grande

Após os tiros, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram presos por policiais militares. No entanto, segundo a corporação, eles não foram reconhecidos pelas vítimas. O policiamento foi reforçado em toda a região após o ocorrido.

Já segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada pela 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador como tentativa de homicídio. 

A Polícia Civil informou que buscas estão em andamento e imagens do sistema de videomonitoramento estão sendo analisadas para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Mais recentes

Imagem - Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos
Imagem - Ex-jogador do Vitória é preso ao xingar PM durante briga no Carnaval

Ex-jogador do Vitória é preso ao xingar PM durante briga no Carnaval
Imagem - Daniel Cady se isola, troca o Carnaval por pescaria e se afasta da folia após separação de Ivete Sangalo

Daniel Cady se isola, troca o Carnaval por pescaria e se afasta da folia após separação de Ivete Sangalo

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso após agredir a sobrinha
01

Ex-pugilista Reginaldo Hollyfield é preso após agredir a sobrinha

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)
02

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos nesta segunda (16)

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total
04

Um presente poderoso do Universo muda o rumo de tudo, e Gêmeos, Leão, Sagitário e Aquário sentem isso hoje (16 de fevereiro) com força total