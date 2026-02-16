CAMPO GRANDE

Técnica de enfermagem baleada no rosto durante passagem de trio no Campo Grande perde visão do olho

Segundo relatos da família, ela aguardava a passagem do trio elétrico perto do Teatro Castro Alves (TCA) quando começaram os disparos



Wladmir Pinheiro

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:01

Polícia Civil atua nos circuitos do Carnaval Crédito: Divulgação

A técnica de enfermagem de 22 anos que foi atingida por uma bala perdida na noite do último sábado (14), durante a passagem de um trio elétrico no Circuito Osmar, no Campo Grande, em Salvador, perdeu a visão do olho esquerdo.

Moradora do bairro do Engenho Velho de Brotas, Larissa estava no local acompanhada das primas para curtir do Carnaval. Segundo relatos da família, ela aguardava a passagem de um bloco perto do Teatro Castro Alves (TCA) quando começaram os disparos.

O tiro atingiu o rosto da jovem. Além de perder a visão do olho, ela também precisará passar por cirurgia para reconstrução do nariz no Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internada.

De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio ocorreu após um encontro entre grupos criminosos. Houve troca de tiros em meio à movimentação de foliões. Ao todo, três pessoas foram baleadas e outras duas ficaram feridas durante a confusão.

Além de Larissa, um homem de 32 anos foi atingido de raspão no pescoço. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.

Tiros disparados no Campo Grande

Após os tiros, dois suspeitos tentaram fugir, mas foram presos por policiais militares. No entanto, segundo a corporação, eles não foram reconhecidos pelas vítimas. O policiamento foi reforçado em toda a região após o ocorrido.

Já segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada pela 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador como tentativa de homicídio.