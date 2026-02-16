Acesse sua conta
Roberta Miranda surpreende ambulante no Carnaval, compra toda a pipoca e paga R$ 800

Atitude da cantora comoveu foliões, famosos e seguidores: 'Deus abençoe a senhora'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:37

Roberta Miranda surpreendeu vendedora ambulante
Roberta Miranda surpreendeu vendedora ambulante Crédito: Reprodução/Instagram

Roberta Miranda surpreendeu uma vendedora ambulante durante o Carnaval de João Pessoa. A cantora comprou toda a mercadoria da mulher e ainda pagou um valor muito acima do combinado, emocionando quem acompanhava a cena e também os internautas. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais.

Ao abordar a trabalhadora, Roberta perguntou quanto custava cada pacote. A jovem respondeu que o valor era R$ 5. "Quanto falta para você vender?", questionou a artista. "Muito, na verdade, porque eu comecei agora pouco", respondeu a vendedora. A cantora então passou a pegar os pacotinhos da bandeja e distribuí-los para as pessoas ao redor.

Depois de espalhar a pipoca entre os foliões, Roberta perguntou quanto dava o total. Visivelmente surpresa, a vendedora disse não ter conseguido contar exatamente, mas estimou cerca de oito pacotes. No vídeo, a sertaneja aparece distribuindo cerca de 12 pacotinhos, o que daria R$ 60 no total.

Em seguida, a artista surpreendeu ao pegar a carteira e entregar uma nota de R$ 200. A mulher ficou em choque: "Meu Deus, sério? Obrigada". Roberta pegou mais dinheiro da carteira: "Tome mais R$ 200". A jovem começou a chorar e as pessoas em volta gritaram de emoção. A artista não parou por aí e deu mais duas notas de R$ 200 para a trabalhadora, totalizando R$ 800 - 13 vezes a mais que o valor dos produtos.

Roberta e a vendedora se abraçaram, ambas chorando. "Deus abençoe a senhora, muito obrigado", disse a jovem. O vídeo foi publicado nas redes sociais da cantora e emocionou fãs e famosos. “Amo uma mulher!”, comentou Leilah Moreno. “Demais, Roberta”, escreveu Fafy Siqueira. Seguidores também elogiaram a sensibilidade da cantora e o carinho demonstrado com a trabalhadora.

Ao publicar o vídeo, Roberta Miranda explicou o motivo do gesto. “Sempre deixo claro: uso a minha imagem para que as pessoas entendam que, se tiver um olhar de carinho ao próximo, Deus fica feliz”, escreveu na legenda.

Tags:

