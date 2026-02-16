Acesse sua conta
Estudante baiano que viralizou como Ney Matogrosso desfila em escola de samba que homenageia o cantor

Estudante do colégio Salesiano, Yago Savalla, participou do desfile da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11:05

Aluno do Salesiano como Ney Matogrosso
Aluno do Salesiano como Ney Matogrosso Crédito: Reprodução Tik Tok

O estudante do colégio Salesiano, Yago Savalla, 16 anos, que viralizou na internet com uma performance inspirada no cantor Ney Matogrosso, participou do desfile da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que homenageou o cantor no Carnaval do Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira (16).

Savalla veio em um dos carros alegóricos utilizando a mesma caracterização de Ney, da época do grupo Secos e Molhados, semelhante à que o estudante utilizou na apresentação no colégio, quando dançou ao som de “Homem com H”.

O vídeo foi gravado durante uma festa junina do colégio, foi publicado no Tik Tok e viralizou nas redes sociais. O artista chegou a republicar as imagens e elogiou o estudante.

"O que eu mais gostei foi que você não me copiou, inspirado em mim criou a sua própria performance. PARABÉNS", escreveu o cantor em uma publicação nas redes sociais.

A apresentação escolar deveria ser sobre as décadas de 1970 e 1980 e foi feita como parte de um projeto interdisciplinar de Humanas e Linguagens do Ensino Médio para o colégio Salesiano, em Salvador.  Em entrevista, o adolescente disse que a ideia dele se caracterizar como Ney foi de colegas, e ele não hesitou em aceitar, sem temer preconceito.

"Isso não me afetou, porque diferente dessa classe conservadora que temos no nosso país, eu sei diferenciar o que é arte e eu posso dizer, com toda a certeza, o que fiz é arte", afirmou o jovem ao Diário do Nordeste.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

