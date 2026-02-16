Acesse sua conta
Jovem de 18 anos que se perdeu da família em circuito do Carnaval é localizado em Salvador

Rapaz estava sem celular e não conhecia a cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:36

Jovem de 18 anos que se perdeu da família em circuito do Carnaval é localizado em Salvador
Jovem de 18 anos que se perdeu da família em circuito do Carnaval é localizado em Salvador

Um jovem de 18 anos que havia se perdido da família durante a passagem de um trio elétrico em um dos circuitos do Carnaval de Salvador foi localizado nas primeiras horas desta segunda-feira (16).

Sem celular e sem conhecer a cidade, o jovem teve dificuldades para reencontrar os familiares após se separar deles em meio à aglomeração. O desaparecimento foi comunicado às autoridades, que iniciaram buscas com apoio do sistema de videomonitoramento.

Ele foi encontrado caminhando sozinho na região do Campo Grande e encaminhado ao Posto CUIDAR, instalado no Teatro Castro Alves. No local, foi possível fazer contato com a família, e o reencontro ocorreu em segurança.

