Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti vai curtir o Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (13)

Alan Pinheiro
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:21
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, vai viver pela primeira vez a emoção de curtir o Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (13). Acostumado com a subida em trios para celebrar os títulos com o Real Madrid, mais recentemente, o italiano subirá no trio de Léo Santana e, depois, estará no camarote Brahma.
A novidade sobre o dia que o treinador estará presente no circuito da maior festa de rua do mundo foi anunciada pelo cantor baiano nesta terça-feira (10), durante o trecho final do Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), no Pipoco.
Segundo Mairê Cruz, gerente regional de marketing da Ambev, Ancelotti está ciente de que esta é uma experiência que tem o objetivo de “abrasileirá-lo”.
Ela explica que a ideia da campanha é apresentar a ele o Brasil real que está nas ruas, na música e no Carnaval. “O encontro simbólico entre culturas, ritmos e paixões faz parte desse conceito de imersão na brasilidade. Estamos preparando uma experiência para que ele viva Salvador de forma autêntica e conectada à nossa cultura, sentindo de perto a energia que move o nosso país”, diz.
Quando questionada sobre a programação, ela garante que o italiano passará por mais de um lugar da folia. “Em Salvador, ele deve vivenciar a diversidade da festa, passando por espaços emblemáticos que traduzem a festa. A proposta é que ele mergulhe nessa energia e saia de Salvador totalmente contagiado pela recepção dos baianos”, finaliza.
O tour do comandante da Seleção também inclui passagens por outras cidades que concentram grandes celebrações carnavalescas no país. No Rio de Janeiro, a experiência será na Marquês de Sapucaí, enquanto em São Paulo a programação envolve atividades em espaços tradicionais da festa.
