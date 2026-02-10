Acesse sua conta
Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti vai curtir o Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (13)

Italiano vai acompanhar o cantor Léo Santana em experiência que tem o objetivo de “abrasileirá-lo”

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 23:21

Ancelotti
Ancelotti Crédito: Divulgação/CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, vai viver pela primeira vez a emoção de curtir o Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (13). Acostumado com a subida em trios para celebrar os títulos com o Real Madrid, mais recentemente, o italiano subirá no trio de Léo Santana e, depois, estará no camarote Brahma.

A novidade sobre o dia que o treinador estará presente no circuito da maior festa de rua do mundo foi anunciada pelo cantor baiano nesta terça-feira (10), durante o trecho final do Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), no Pipoco. 

10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti

É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico por Divulgação
Fala cinco idiomas: italiano, inglês, espanhol, francês e alemão por Reprodução
Gosta de cozinhar e já declarou que relaxa na cozinha preparando massas por Reproduçaõ
Tem uma das sobrancelhas mais famosas do futebol, apelidada de “sopracciglio” na Itália por Real Madrid/Divulgação
Já treinou em todas as chamadas “Big Five Leagues” da Europa por Rafael Ribeiro/CBF
É o único técnico a conquistar a liga nacional em cinco países diferentes por Rafael Ribeiro/CBF
É conhecido por nunca levantar a voz nos treinos, preferindo diálogo calmo por Divulgação
Mantém relação muito próxima com jogadores, sendo apelidado de “paizão” por vários deles por Reprodução
Foi assistente de Arrigo Sacchi na seleção italiana de 1994 por Reprodução
Publicou autobiografias em que mistura futebol e histórias pessoais, com humor e ironia por Divulgação
1 de 10
É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico.É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico. É um dos poucos a ganhar a Champions League como jogador e como técnico por Divulgação

Segundo Mairê Cruz, gerente regional de marketing da Ambev, Ancelotti está ciente de que esta é uma experiência que tem o objetivo de “abrasileirá-lo”.

Ela explica que a ideia da campanha é apresentar a ele o Brasil real que está nas ruas, na música e no Carnaval. “O encontro simbólico entre culturas, ritmos e paixões faz parte desse conceito de imersão na brasilidade. Estamos preparando uma experiência para que ele viva Salvador de forma autêntica e conectada à nossa cultura, sentindo de perto a energia que move o nosso país”, diz.

Olodum convoca Ancelotti a conhecer Carnaval de Salvador em ação da Brahma

Olodum convoca Ancelotti a conhecer Carnaval de Salvador em ação da Brahma por Arisson Marinho/CORREIO

Quando questionada sobre a programação, ela garante que o italiano passará por mais de um lugar da folia. “Em Salvador, ele deve vivenciar a diversidade da festa, passando por espaços emblemáticos que traduzem a festa. A proposta é que ele mergulhe nessa energia e saia de Salvador totalmente contagiado pela recepção dos baianos”, finaliza.

O tour do comandante da Seleção também inclui passagens por outras cidades que concentram grandes celebrações carnavalescas no país. No Rio de Janeiro, a experiência será na Marquês de Sapucaí, enquanto em São Paulo a programação envolve atividades em espaços tradicionais da festa.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

