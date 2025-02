CARNAVAL

Veja a ordem e horários dos blocos que desfilam nesta quarta-feira (26) na Barra

Circuito dos Blocos de Fanfarra vai do Farol da Barra até o Morro do Cristo

O último dia do pré-Carnaval de Salvador terá blocos e fanfarras desfilando entre o Farol da Barra até o Morro do Cristo (circuito Sérgio Bezerra). Como é tradição, a quarta-feira (26) conta com uma programação especial para famílias e para quem quer relembrar os antigos carnavais, sem grandes trios elétricos e camarotes. >