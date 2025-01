CLUBE CORREIO

40% de desconto com o Clube Correio: Los Catedrásticos retornam com humor e crítica social

Los Catedrásticos, grupo que marcou o teatro baiano com sua irreverência e crítica social, está de volta com o espetáculo "Macetando o Apocalipse". A avant-première acontece no dia 9 de janeiro, às 20h, no Teatro Módulo, com ingressos limitados. A estreia oficial será no dia 16 de janeiro, abrindo uma temporada que segue até 21 de fevereiro, com apresentações às quintas e sextas-feiras, às 20h.