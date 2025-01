CLUBE CORREIO

Bolofofos: personagens queridinhos da criançada chegam a Salvador com show oficial

Turnê traz música, diversão e desconto especial de 20% para assinantes com Clube Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 07:49

Foto Divulgação Bolofofos Crédito: Foto Divulgação Bolofofos

Os Bolofofos, fenômeno infantil da internet, chegam a Salvador com seu show oficial, programado para acontecer no Teatro Jorge Amado nos dias 25 e 26 de janeiro, com sessões às 11h e 15h. Assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto nos ingressos.

O espetáculo reúne os personagens Bunny, Rick, Sophie, Pow e Pipi, conhecidos por sucessos como Funk do Pão de Queijo e Tá Na Hora do Papa. A turnê é baseada no canal no YouTube, que acumula mais de 13 bilhões de visualizações, e apresenta uma mistura de música, humor e entretenimento voltado para crianças e famílias.

Com duração de 50 minutos, o show aborda temas leves e músicas divertidas, com ritmos como funk, rock e sertanejo, promovendo uma experiência lúdica para todas as idades.