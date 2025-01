CLUBE CORREIO

Ensaio do Kannalha tem 20% de desconto para assinantes CORREIO

Cantor recebe grandes nomes da música baiana e aquecem as quartas-feiras com "O Molho - o ensaio do Maridão"

Clube Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 09:32

Foto Divulgação O Kanalha Crédito: matheus caratt fotografia

Nesta quarta-feira, 22, o Pelourinho vai ferver com o "O Molho - o ensaio do Maridão", evento que promete agitar a cidade com muito pagodão e a participação de grandes artistas baianos. A partir das 19h, a Praça das Artes será o palco de uma festa animada por O Kannalha, Márcio Victor, Baco Exu do Blues, Afrocidade e Filhos de Jorge.

Além das apresentações imperdíveis, o evento traz ainda o DJ Álvaro Réu, que inicia a noite com um set cheio de energia, e o cantor Diggo, que garante agitar o público com seus sucessos como "Hipnotizou" e "Psiquiatra do Bumbum". No repertório de O Kannalha, grandes hits como "Verão Doce", "Fraquinha" e "Calado Vence 777" fazem parte da festa que promete antecipar o Carnaval soteropolitano. Para completar, a banda Afrocidade e os Filhos de Jorge elevam o clima de festa com muita percussão e dança.

Com o Clube Correio, assinantes garantem 20% de desconto na compra dos ingressos, que podem ser adquiridos no Sympla.

Serviço:

O Molho - o ensaio do Maridão

Data: 22 de janeiro

Horário: a partir das 19h