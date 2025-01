CLUBE CORREIO

Espetáculo infantil “Fabulosas Meninas” estreia em Salvador

Com 40% de desconto para assinantes, a obra aborda igualdade de gênero de forma lúdica e acessível, com apresentações no Espaço Xisto Bahia

Clube Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 09:06

Foto Divulgação Fabulosas Meninas Crédito: Foto Divulgação

Meninas podem pilotar aviões? Meninos podem cuidar? Essas perguntas, que rompem com estereótipos de gênero, são o ponto de partida para o espetáculo de dança “Fabulosas Meninas”, que estreia em Salvador no Espaço Xisto Bahia. Com apresentações nos dias 23, 24 e 26 de janeiro, a obra é direcionada para crianças e pré-adolescentes de 5 a 12 anos, propondo uma reflexão artística e poética sobre igualdade de gênero.

De forma lúdica e interativa, a peça explora as múltiplas possibilidades de ser e estar no mundo, valorizando a diversidade e a autonomia infantil. Por meio da dança e do ato de brincar, as intérpretes criadoras Drica Rocha e Poliana Bicalho destacam que ser menina ou menino pode ser livre e único, incentivando a quebra de estereótipos e a reflexão social.

A produção ainda conta com sessões acessíveis para pessoas com deficiência: uma sessão com audiodescrição e intérprete de libras no dia 24/01 às 14:30, e outra com intérprete de libras no dia 26/01 às 11:00. Antes de cada apresentação acessível, será realizada uma visita tátil, incentivando a inclusão de crianças com deficiência.

Assinantes com Clube Correio garantem ingressos com 40% de desconto.

Serviço Espetáculo de dança “Fabulosas Meninas” Quando:

23/01 (quinta-feira): 19:30 24/01 (sexta-feira): 9:30 | 14:30 (sessão com audiodescrição e intérprete de libras)



26/01 (domingo): 11:00 (sessão com intérprete de libras)

Onde: Espaço Xisto Bahia (Barris, Salvador/BA)

Ingressos: Na bilheteria do teatro (1h antes) ou via Sympla

Valores: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia) | R$ 24,00 (40% de desconto para assinantes com Clube Correio)