Humor e MPB se encontram no show “Humor e Música” em Salvador

Teatro Molière recebe apresentação inédita com desconto de 40% para assinantes com Clube Correio

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 08:23

Foto Divulgação Humor e Música Crédito: Foto Divulgação

O Teatro Molière será palco de uma noite que promete ser única no próximo dia 25 de janeiro, às 19h, com o show “Humor e Música”, que mistura comédia stand-up e música popular brasileira. A apresentação traz ao palco o comediante Ruan Passos e a cantora Bruna Rocha, dois advogados que deixaram a carreira jurídica para explorar suas trajetórias artísticas. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto nos ingressos, que já estão à venda pelo Sympla.

O show conecta histórias engraçadas, inspiradas na vida e nas observações do comediante Ruan Passos, com canções emblemáticas da MPB interpretadas por Bruna Rocha. A apresentação de 60 minutos une o humor afiado e a música de qualidade, criando uma experiência interativa e emocionante para o público.

Ruan Passos é ator, roteirista e escritor, com apresentações em cidades como Salvador, São Paulo e Maceió, além de já ter dividido o palco com grandes nomes do humor nacional, como Fábio Rabin e Nando Viana. Bruna Rocha, por sua vez, tem uma sólida carreira como cantora, já se apresentou ao lado de Ivete Sangalo e é integrante do grupo vocal Tangerina, dirigido por Marcelo Jardim.

Segundo Ruan, “o grande diferencial do show é que as músicas interpretadas por Bruna se conectam com as histórias do meu stand-up comedy, resultando em uma apresentação que agrada diversos tipos de públicos”. A noite faz parte da programação de verão do Teatro Molière.

Serviço

O quê: Show “Humor e Música”

Quando: 25 de janeiro de 2025 (sábado)

Horário: 19h

Onde: Teatro Molière (Avenida Sete de Setembro, 401 – Barra, Salvador)

Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia) | R$ 24 (Clube Correio)*