CLUBE CORREIO

“O Santo e a Porca” segue em cartaz no Teatro Jorge Amado com desconto para assinantes do CORREIO

Espetáculo integra o festival “Tríduo Ariano Suassuna” e celebra o legado do dramaturgo com 40% de desconto para assinantes

Clube Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 12:56

Foto Divulgação Crédito: Gabo Leao

Após uma estreia marcada por risadas e emoção, O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, segue em cartaz em Salvador. Com sessão marcada para o dia 26 de janeiro, às 19h, no Teatro Jorge Amado, o espetáculo é uma oportunidade para quem deseja se encantar com a riqueza cultural nordestina em um dos clássicos do teatro brasileiro.

A peça integra o festival “Tríduo Ariano Suassuna”, que homenageia o dramaturgo paraibano com a encenação de suas três obras mais marcantes. Assinantes com Clube Correio têm um benefício exclusivo: 40% de desconto na compra dos ingressos, que custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

Sob a direção de Augusto Barbosa, O Santo e a Porca resgata a essência do humor e da crítica social de Suassuna, trazendo à tona a história de Euricão Árabe, um avarento devoto de Santo Antônio, que guarda suas economias em uma porca de madeira. Com muitas trapalhadas, disfarces e reviravoltas, a trama é conduzida pela esperta Caroba, empregada que subverte as regras para ajudar a si mesma e aos outros personagens a conquistarem seus objetivos.

“O espetáculo oferece um mergulho profundo na cultura nordestina, destacando o olhar bem-humorado e crítico de Suassuna sobre as fragilidades humanas. É uma obra atemporal, indispensável para quem aprecia a dramaturgia brasileira”, comenta o diretor Augusto Barbosa.

Além de O Santo e a Porca, o festival inclui outros dois espetáculos: Farsa da Boa Preguiça e Auto da Compadecida, celebrando o legado do autor e sua contribuição para o teatro nacional.

Serviço

O quê: Espetáculo O Santo e a Porca – Festival “Tríduo Ariano Suassuna”

Quando: Domingo, 26 de janeiro, às 19h

Onde: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177 – Pituba, Salvador/BA)

Ingressos à venda no Sympla:

Inteira: R$ 80 Meia: R$ 40