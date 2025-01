CLUBE CORREIO

Pietá estreia turnê “Nasci no Brasil” em Salvador com desconto de 40% para assinantes do Correio

Show celebra brasilidade e ocorre na Casa Rosa, no Rio Vermelho, em 24 de janeiro

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 08:57

O trio Pietá, formado pelos músicos Fred Demarca, Rafael Lorga e Juliana Linhares, traz a Salvador pela primeira vez a turnê de seu mais novo álbum, “Nasci no Brasil”, em apresentação única no dia 24 de janeiro, na Casa Rosa, às 22h. Assinantes com Clube Correio garantem desconto de 40% nos ingressos, que já estão à venda pelo Sympla.



Lançado em 2024, o álbum “Nasci no Brasil” é um convite a mergulhar na essência da cultura brasileira. Com fortes elementos percussivos e letras que celebram a diversidade do país, o trabalho transita entre tradição e contemporaneidade, unindo referências que vão do samba de João Bosco e Aldir Blanc às sonoridades de novos nomes da música brasileira. A turnê reflete essa mistura e inclui no repertório sucessos de álbuns anteriores, como “Leve o que quiser” (2015) e “Santo Sossego” (2019).



Criada em 2011, a banda Pietá se destaca pela combinação de teatralidade e musicalidade. O show promete ser uma celebração da brasilidade, com um olhar consciente e atual, como explica a banda: “O álbum é uma afirmação das belezas que brotam das dúvidas, das sombras e das mazelas de um país.”



Além de faixas autorais, como “Perfume de araçá” e “A vingança de cunhã”, a apresentação inclui releituras de clássicos como “O ronco da cuíca”, consolidando o Pietá como um dos nomes mais criativos da música brasileira contemporânea.