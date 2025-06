ARTIGO

A palavra poética como gesto político

Em vez da velocidade dos mísseis, o poeta nos propõe o ritmo das tartarugas — não por preguiça, mas por sabedoria

A contemporaneidade exige pressa, ligeireza. A poesia pede licença, convoca o sentir e a presença. A poesia nos impõe desacelerar, recuperar o desejo íntimo por aproximação. A palavra poética provoca os nossos olhares aguçando a percepção para as experiências cotidianas. Uma imersão no delírio da palavra. Escrever poesia é resistir à lógica do descarte, é se permitir a lentidão necessária para sentir. >