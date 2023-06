A festa da torcida do Flamengo bancada pelo governo e a empresa carioca nos museus baianos

Reprodução do cartaz do 1º Pedrão Elétrico. Crédito: Divulgação

Pense num absurdo...



O absurdo da festa junina realizada pela torcida organizada do Flamengo em Teixeira de Freitas e bancada pelo governo do estado tem como pano de fundo a participação de pessoas ligadas a membros influentes da gestão de Jerônimo Rodrigues. Segundo apurou a coluna, o evento, que contará com a participação de artistas de peso, tem como mentor Davi Loyola, irmão do chefe do Gabinete de Jerônimo. Davi, de acordo com a apuração, é integrante da Flatexas, torcida do time carioca no município do Extremo Sul, e muito ligado à direção da entidade. Além de estar por trás da realização dos festejos, Davi articula para emplacar o ex-deputado Uldurico Pinto (MDB) como candidato da base governista no ano que vem contra o atual prefeito, Marcelo Belitardo (União Brasil).

...Na Bahia tem precedente

Uldurico, inclusive, aparece entre os apoiadores da festa, assim como o governo, o que pode caracterizar promoção pessoal de agente público, uma vez que o evento terá patrocínio público, do governo de Jerônimo. E não para por aí. Na inscrição cadastral da Flatexas, só há a permissão para atividades ligadas a eventos esportivos e não a festejos como o que acontecerá em Teixeira. Para completar, ainda falta transparência ao processo, uma vez que o governo tem atrasado a publicação dos contratos de contratação para os festejos juninos - não apenas em Teixeira. Em resumo: mais um caso flagrante de ilegalidade bancado pelo governo do estado.

Influência é tudo

E por falar nos festejos juninos, tem gente muito influente no governo do estado fazendo papel de empresário de bandas que vão tocar pelo interior. Chama a atenção uma banda que vai se apresentar em mais de dez cidades, com valor total superior a R$500 mil. A tal atração, garantem fontes da coluna, tem por trás um figurão muito próximo de integrantes do primeiro escalão de Jerônimo. Como o caso já é do conhecimento geral, já há quem diga que o cidadão vai dançar. Agora, não se sabe se vai dançar por ação dos órgãos de controle e fiscalização ou se vai mesmo é dançar seu forró em paz.

A pergunta de R$ 1 milhão

No dia 6 de fevereiro, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou uma escola no município de Amélia Rodrigues, a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur) contratou e pagou R$ 1 milhão para a empresa Mais Ações Integradas Ltda realizar um “projeto” naquela cidade. A fatura milionária, porém, só se tornou pública no dia 14 deste mês, quando da publicação de um termo de reconhecimento de débito no Diário Oficial do Estado, indicando que a gastança foi feita sem previsão contratual. A manobra, contudo, não é novidade no túnel do tempo dos pagamentos entre governo e a referida empresa.

Faturamento em alta

Em menos de dois anos, a Mais Ações viu sua receita disparar em níveis atípicos a partir de compromissos financeiros com o Poder Executivo da Bahia. Saiu do faturamento de R$ 730 mil em 2021 para R$ 34 milhões em 2022, em meio a inúmeros eventos no período eleitoral. Este ano, o balanço parcial até esta quinta-feira (22), mostra que a empresa já recebeu R$ 16 milhões, sendo a maior parte (R$ 7,7 milhões) vindos do gabinete do governador Jerônimo.

Gestão gaúcha, contrato carioca

O governo da Bahia deixou a cargo de uma empresa do Rio de Janeiro a produção artística e a promoção de eventos em seis museus baianos. A Barra Livre Eventos e Promoções Ltda vai receber quase R$ 2 milhões num intervalo de seis meses. De acordo com os resumos dos contratos publicados no Diário Oficial do Estado no último dia 15, a empresa receberá o valor R$ 896.999,98 apenas para atividades relativa ao Palacete das Artes. Outros R$ 852.000,00 são referentes ao Museu de Arte Moderna - MAM, Museu de Arte da Bahia - MAB, Galeria Solar Ferrão, Museu do Recôncavo Wanderley Pinho e Museu Parque Histórico Castro Alves - o que soma um total de R$ 1.750.999, 98. Ambos os contratos foram assinados com a benção do gaúcho secretário de Cultura, Bruno Monteiro, com as digitais da diretora geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), Luciana Mandelli, e do representante da empresa carioca, Ricardo Perrotta Binnios.

Com João, sem saúde

Moradores de Ribeira do Pombal e outros 15 municípios vizinhos vão ficar à deriva no atendimento de saúde durante os festejos de São João. Motivo? A Policlínica Regional construída pelo governo estadual entrou em recesso no último dia 19 e só reabrirá as portas em 3 de julho. A medida provocou indignação geral na população e fez valer as críticas de que a unidade, inaugurada há menos de dois anos com o custo de R$ 29 milhões, está subutilizada, se tornando um verdadeiro elefante branco. Mais absurda que a decisão do fechamento foi a direção da policlínica afirmar que ela se deu por responsabilidade de eventuais pacientes faltosos.

Calote nos aposentados

Aposentados e pensionistas do serviço público na Bahia continuam em caravana para fazer o governador Jerônimo cumprir o reajuste salarial que lhes cabe legalmente. O contracheque de junho repetiu a surpresa indigesta de maio, a partir de quando eles deveriam ter o acréscimo de 20% que o petista concedeu às funções comissionadas. O direito é assegurado porque ele deixaram a ativa com estabilidade econômica, podendo manter a mesma remuneração de quando ocupavam cargos de confiança. O périplo em busca de explicações passa pelo SAC, Suprev, Ouvidoria, Secretaria de Administração e até no zap do próprio governador, mas ainda sem nenhum retorno. Enquanto a situação persiste, tem aposentado levando calote de até R$ 700.

Vitor Mau Fim

Os projetos de Lei, comendas, honrarias, e títulos dos deputados estaduais deixaram de ser votados nesta terça-feira (20/6) por causa de uma manobra do deputado estadual Vitor Bonfim (PV). Nos corredores da ALBA, a conversa é que Vitor tem a antipatia da Casa, e, ainda assim, quer ser presidente do Legislativo estadual na sucessão de Adolfo Menezes (PSD). Já começou errado.

Via Crucis Bahia