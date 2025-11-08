Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alô Alô Bahia promove evento de fim de ano com palestra de Michel Alcoforado em Salvador

Encontro aconteceu na quinta-feira (6), no Palacete Tirachapéu

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 10:00

Michel Alcoforado
Michel Alcoforado Crédito: Elias Dantas e Lucas Assis

A Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, segue se firmando como um verdadeiro palco a céu aberto com a chegada de novos espaços que vêm revitalizando a região. Um deles é o Palacete Tirachapéu, reinaugurado em 2024, que foi o cenário do evento de fim de ano do Alô Alô Bahia, realizado na quinta-feira (6).

A noite reuniu cerca de 200 convidados, entre empresários, personalidades, influenciadores e representantes da economia criativa, em uma programação marcada por conteúdo, networking e experiências exclusivas — consolidando o portal como um dos principais hubs de relacionamento e informação do Nordeste.

Evento de fim de ano do Alô Alô

Rita Batista por Elias Dantas e Lucas Assis
Chico Marrara por Elias Dantas e Lucas Assis
Rosângela Meira e Cristina Calumby por Elias Dantas e Lucas Assis
Ana Paula, Biga e Fátima Suarez por Elias Dantas e Lucas Assis
Camila Marinho por Elias Dantas e Lucas Assis
Sabrina e Carol Furtado por Elias Dantas e Lucas Assis
Jess por Elias Dantas e Lucas Assis
Wladia Góes por Elias Dantas e Lucas Assis
Fabiano Borré por Elias Dantas e Lucas Assis
Lucy Bonfim por Elias Dantas e Lucas Assis
Matheus Seixas, Bruno e Lucas Rosseto por Elias Dantas e Lucas Assis
Kauê Gramulha por Elias Dantas e Lucas Assis
João Gordilho por Elias Dantas e Lucas Assis
Carlos Cruz por Elias Dantas e Lucas Assis
Conceição Queiroz por Elias Dantas e Lucas Assis
Michel Alcoforado por Elias Dantas e Lucas Assis
Lotação máxima por Elias Dantas e Lucas Assis
Marcelo Magalhães por Elias Dantas e Lucas Assis
Michel Alcoforado por Elias Dantas e Lucas Assis
1 de 19
Rita Batista por Elias Dantas e Lucas Assis

A edição 2025 contou com uma palestra do antropólogo Michel Alcoforado, autor dos livros De tédio, ninguém morre – pistas para entender os nossos tempos (Editora Telha, 2024) e Coisa de Rico – A vida dos endinheirados brasileiros (Editora Todavia, 2025). Doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em comportamento, consumo e desigualdade, é fundador do Grupo Consumoteca.

Durante o encontro, o pesquisador compartilhou reflexões sobre os bastidores da elite brasileira e os códigos sociais que definem quem é reconhecido como “rico” no país.

Ao portal, compartilhou seu apreço pela Bahia. “Eu nasci no Rio, mas eu sou baiano de coração. Eu venho a Salvador todas as vezes, brinco sempre que vou ter uma casa aqui. Estou muito feliz de trazer o ‘Coisa de Rico’ pra cá, especialmente num evento do Alô Alô Bahia, que tem tanto cuidado com a cidade e com quem vem participar”, disse.

A abertura do evento foi conduzida pela jornalista Camila Marinho, e o talk teve mediação da apresentadora Rita Batista. Após a palestra, houve sessão de autógrafos e um coquetel assinado pela chef Preta. Um percurso de Natal, com decoração inspiradora e cinco mesas de doces, completou a programação da noite, que proporcionou aos presentes uma imersão no clima festivo de fim de ano.

*Veja mais fotos e galeria completa no aloalobahia.com.

Mais recentes

Imagem - Detalhes da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias: ego, arte ou política?

Detalhes da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias: ego, arte ou política?
Imagem - O mito do brasileiro cordial – por que somos tão violentos?

O mito do brasileiro cordial – por que somos tão violentos?
Imagem - Nelson Leal rompe com Jerônimo, abdica da reeleição e assume coordenação da campanha de ACM Neto: 'A Bahia precisa de mudança'

Nelson Leal rompe com Jerônimo, abdica da reeleição e assume coordenação da campanha de ACM Neto: 'A Bahia precisa de mudança'

MAIS LIDAS

Imagem - Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'
01

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Imagem - Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista
02

Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços
03

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços

Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
04

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas