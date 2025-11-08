ALÔ ALÔ

Alô Alô Bahia promove evento de fim de ano com palestra de Michel Alcoforado em Salvador

Encontro aconteceu na quinta-feira (6), no Palacete Tirachapéu

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 10:00

Michel Alcoforado Crédito: Elias Dantas e Lucas Assis

A Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, segue se firmando como um verdadeiro palco a céu aberto com a chegada de novos espaços que vêm revitalizando a região. Um deles é o Palacete Tirachapéu, reinaugurado em 2024, que foi o cenário do evento de fim de ano do Alô Alô Bahia, realizado na quinta-feira (6).

A noite reuniu cerca de 200 convidados, entre empresários, personalidades, influenciadores e representantes da economia criativa, em uma programação marcada por conteúdo, networking e experiências exclusivas — consolidando o portal como um dos principais hubs de relacionamento e informação do Nordeste.

A edição 2025 contou com uma palestra do antropólogo Michel Alcoforado, autor dos livros De tédio, ninguém morre – pistas para entender os nossos tempos (Editora Telha, 2024) e Coisa de Rico – A vida dos endinheirados brasileiros (Editora Todavia, 2025). Doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista em comportamento, consumo e desigualdade, é fundador do Grupo Consumoteca.

Durante o encontro, o pesquisador compartilhou reflexões sobre os bastidores da elite brasileira e os códigos sociais que definem quem é reconhecido como “rico” no país.

Ao portal, compartilhou seu apreço pela Bahia. “Eu nasci no Rio, mas eu sou baiano de coração. Eu venho a Salvador todas as vezes, brinco sempre que vou ter uma casa aqui. Estou muito feliz de trazer o ‘Coisa de Rico’ pra cá, especialmente num evento do Alô Alô Bahia, que tem tanto cuidado com a cidade e com quem vem participar”, disse.

A abertura do evento foi conduzida pela jornalista Camila Marinho, e o talk teve mediação da apresentadora Rita Batista. Após a palestra, houve sessão de autógrafos e um coquetel assinado pela chef Preta. Um percurso de Natal, com decoração inspiradora e cinco mesas de doces, completou a programação da noite, que proporcionou aos presentes uma imersão no clima festivo de fim de ano.