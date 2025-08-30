Alô Alô Bahia

Amado escolhe shopping em Salvador para abrir primeira filial em outubro

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:00

Restaurante Amado inaugura filial em outubro, no Salvador Shopping Crédito: Divulgação

O restaurante Amado, comandado por Edinho Engel e Flávio Bandeira, vai ganhar uma nova unidade em Salvador. Com mais de 70% da obra concluída, o espaço será inaugurado em outubro, no piso L1 do Salvador Shopping.

Batizado de Amado Salvador – Restaurante, o novo endereço marca o início do projeto de expansão da marca. A proposta é oferecer uma experiência mais informal, sem perder o padrão de excelência que consagrou o restaurante original. Com mais de 300 m² e cerca de 120 lugares, o restaurante contará ainda com um mezanino onde funcionará uma loja de vinhos — um dos destaques do projeto arquitetônico assinado por Caio Bandeira e Thiago Martins. Os rótulos poderão ser consumidos no local ou levados para casa, pelo mesmo valor de venda.

Ney Matogrosso com Zuri Crédito: Divulgação

Temporada baiana

O cantor Ney Matogrosso já está em Salvador, onde se apresenta nesta sexta e sábado, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com o espetáculo “Bloco na Rua” — um dos maiores sucessos de sua carreira recente. Os ingressos estão esgotados para as duas noites. Antes de subir ao palco, Ney aproveitou para visitar um dos seus recantos favoritos na Baía de Todos-os-Santos: a Ilha dos Frades. Na última quarta-feira , ele almoçou no Restaurante Preta, comandado pela chef Angelucci Figueiredo. “Ele adora a Ilha dos Frades, fica tranquilo aqui. Ficou apaixonado por Zuri e Zuri por ele”, contou Angelucci, referindo-se à cachorra de Chico Marrara, filho e sócio da chef, que aparece em um dos registros com o artista nas redes sociais.

Rihanna Crédito: Divulgação

Marca de Rihanna promove evento em Salvador

A capital baiana foi escolhida pela Fenty Beauty, marca de beleza criada pela estrela global Rihanna, para receber uma das edições brasileiras do Fenty Beauty Coffee Party — evento que promete movimentar o calendário de beleza e cultura da cidade. A edição em Salvador acontece no próximo dia 6 de setembro, das 10h às 18h, no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio. A escolha de Salvador reforça o compromisso da Fenty com a representatividade. A cidade mais negra fora da África tem ganhado destaque nas estratégias da marca: no ano passado, foi palco da ação de lançamento da Fenty Skin, linha de cuidados com a pele da marca.

CEO da André Guimarães, Daniel Sande Crédito: Elias Dantas/Divulgação

Lançamento

O Grupo André Guimarães lançou oficialmente, nesta sexta-feira, o Nouvelle Blues, novo empreendimento de alto padrão em Salvador. O evento aconteceu na CasaCor Bahia, no histórico edifício do antigo Convento das Mercês, e contou com pocket show de Eric Assmar. O projeto conta com 138 unidades, distribuídas em duas torres, com apartamentos de até 158 m² e diversas opções com vista para o mar. O projeto ficou a cargo do escritório +CO, dos arquitetos Caio Bandeira e Thiago Martins.

Edson Gomes Crédito: Divulgação

Estreia histórica

Ícone do reggae brasileiro, o cantor e compositor Edson Gomes foi anunciado, na quinta-feira, como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026, que acontece entre os dias 20 e 22 de março, em São Paulo. A escalação histórica marca a estreia do artista no festival e levou o nome de Edson aos trending topics nas redes sociais. Com mais de cinco décadas de carreira, Edson Gomes aparece no line-up logo após a inglesa Lola Young, de 24 anos, uma das revelações da nova geração pop. Aos 70 anos, o baiano de Cachoeira celebra a conquista como quem canta um de seus maiores clássicos, Malandrinha: “Demorou, mas chegou”.

Bares premiados

Salvador emplacou cinco bares na lista dos 100 Melhores Bares do Brasil em 2025, segundo ranking da Casual EXAME, que avalia estabelecimentos de 17 cidades do país. O Megiro, dos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, ficou em 5º lugar, empatado com o paulistano Caledonia Whisky & Co., seguido pelo MiniBar Gem (7º), ambos no Horto Florestal. O speakeasy Purgatório garantiu a 14ª posição e teve destaque internacional com seu bartender Jonatan Albuquerque, que estreia como guest bartender em Lima, no Peru. O Pirambeira, novo projeto do mesmo grupo, ficou em 56º, e o tradicional Velho Espanha fechou a participação soteropolitana na 70ª colocação.

Geyze Diniz e André Farias Crédito: Marcos Mesquita/Divulgação

