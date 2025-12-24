ALÔ ALÔ

Após lotar a Fonte Nova, Gilberto Gil faz show intimista em Salvador por motivo especial

Campanha colaborativa Fica Gamboa visa arrecadar quantia para garantir funcionamento do teatro histórico

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 05:00

Gilberto Gil e os netos Bento e Flor se apresentaram no Teatro Gamboa Crédito: Elias Dantas

Dois dias após esgotar ingressos na Fonte Nova com a turnê Tempo Rei, Gilberto Gil realizou um show para cerca de 60 pessoas no Teatro Gamboa, no Centro de Salvador, na noite de segunda-feira (22). A apresentação integrou a campanha Fica Gamboa, que busca arrecadar recursos para garantir a permanência do espaço cultural no imóvel onde ocupa, nos Aflitos.

O evento contou com abertura de Flor e Bento Gil, netos do artista, e teve como objetivo arrecadar fundos para a compra do casarão onde o teatro funciona há 51 anos. O prédio foi colocado à venda, e a campanha precisa atingir a meta de R$ 500 mil, valor que também inclui reformas necessárias para a continuidade das atividades.

Segundo Gil, espaços culturais pequenos enfrentam maiores dificuldades que os grandes, mas exercem papel fundamental na resistência, criatividade e oferta de oportunidades para novos grupos, cantores e compositores.

Wagner Moura também foi prestigiar o Gamboa Crédito: Elias Dantas

Temporada baiana

Mesmo em meio à maratona internacional de divulgação do filme O Agente Secreto, Wagner Moura aproveitou o período de fim de ano para descansar em Salvador. O ator passa o Natal na capital baiana ao lado de amigos e familiares, antes de retomar, em janeiro, para a agenda de compromissos no exterior. Nesta segunda-feira (22), Wagner esteve presente no show intimista de Gilberto Gil em prol do Teatro Gamboa. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, o ator destacou a importância da manutenção de equipamentos culturais. “Quanto mais equipamentos culturais abertos no Brasil e no mundo, mais cultura, mais educação e mais entendimento de quem nós somos enquanto povo e país. Todos os teatros devem se manter abertos o máximo possível. E esse é um teatro muito especial para a cultura da Bahia”, afirmou. Wagner Moura assistiu ao espetáculo ao lado da esposa, Sandra Delgado.

Deu no Alô Alô

Paula Marinho, herdeira do Grupo Globo, esteve em Salvador no fim de semana para o show de Gilberto Gil na Fonte Nova. Acompanhada do marido, Miguel Pinto Guimarães, ela foi recebida por Regina Casé. Paula é filha de João Roberto Marinho.

Giro

Quem também acaba de chegar em Salvador para uma rápida temporada é a atriz Alice Braga. Ela desembarcou na cidade após viagem ao Marrocos, onde participou do Festival Internacional de Cinema de Marrakech (FIFM).

Feliz ano novo

A estrutura do Pôr do Som, tradicional evento que marca a virada do ano em Salvador, começou a ser montada anteontem, na orla da Barra. O show, comandado por Daniela Mercury, acontece no dia 1º de janeiro de 2026, em frente ao Farol da Barra. O Alô Alô Bahia teve acesso ao projeto 3D do palco, que contará com 20 metros de largura e um conceito aberto e vazado, pensado para integrar o cenário à paisagem litorânea. A proposta evita barreiras visuais e amplia a conexão do público com o entorno. Para reforçar a experiência, a estrutura contará com grandes painéis de LED de alta definição. Um dos destaques será a passarela de 40 metros de extensão, que partirá do palco em direção ao Farol da Barra, permitindo maior proximidade da artista com o público.

Ester Kislansky Regueira Sant’Anna Crédito: divulgação

Destaque

A estudante Ester Kislansky Regueira Sant’Anna, de 17 anos, acaba de ser aprovada na Wharton School, da University of Pennsylvania, uma das escolas de negócios mais antigas e renomadas do mundo. “Foi algo que eu trabalhei muito duro durante esses quatro anos do meu high school. Desde a nona série, eu já tinha certeza que queria essa faculdade. Era minha faculdade dos sonhos, continua sendo. Passar é um sentimento de realização muito grande”, contou Ester. Filha de Fabiane e Álvaro Sant’Anna, ela vai concluir o ensino médio no mês de junho, na Pan American School of Bahia, em Salvador.

