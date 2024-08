ALÔ ALÔ

Bahia ganhará museu inédito dedicado ao chocolate

Empreendimento será construído em Ilhéus

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 05:00

Museu do Chocolate Crédito: divulgação

A cidade de Ilhéus, na Bahia, ganhará um museu inédito dedicado ao chocolate. O projeto está sendo tocado pelos empresários Marco Lessa e Pedro Araújo. A ideia é que o empreendimento seja inspirado no The Chocolate Story, no Porto (Portugal). Além disso, a dupla também planeja abrir um museu em Altamira, no Pará.

O museu no Porto foi conceitualizado por Pedro Araújo após muitas viagens e pesquisas. No Chocolate Story, o visitante descobre a história do chocolate, desde a fava do cacau até o derretimento na boca, um pouco da história do produto, embalagens, publicidade e uma visita até uma verdadeira fábrica, já que os chocolates Vinte Vinte são produzidos ali.

“As conversas avançaram muito e estamos mais próximos de fechar esse negócio que vai expandir ainda mais o turismo de Altamira e Ilhéus”, nos disse Marco Lessa.

“O turismo cultural é o principal motivo de viagens turísticas e, os museus são a principal ferramenta dentro do turismo cultural”, finalizou Pedro Araújo.

Irá Salles Crédito: divulgação

Expansão

A marca baiana Irá Salles passa a contar, a partir de hoje, com uma nova loja, desta vez localizada na Rua Santa Justina, na Vila Olímpia, em São Paulo. A nova unidade tem projeto assinado pela designer de interiores Simone Selem. Com a inauguração, Irá Salles se reafirma como uma grande referência ao unir design sofisticado, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Recentemente, a empresa adotou as políticas de ESG coordenadas pela ONU.

O chef Luciano Costa Crédito: Marina Silva

Horto ganha restaurante japonês

Será inaugurado em Salvador um restaurante japonês que promete ser um dos melhores da cidade. Comandado pelo chef Luciano Costa, o mesmo do Jhun, o Naggui tem previsão de abrir as portas no próximo dia 5 de setembro, inicialmente em formato soft opening (fase de testes). O local funcionará em cima do conceituado Ori, na avenida Santa Luzia, no Horto Florestal. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Luciano Costa explicou a escolha pelo bairro. “O Horto Florestal hoje é um dos metros quadrados mais caros de Salvador. É onde mora a minha clientela, a alta sociedade baiana. Por isso, lá tem se tornado um dos grandes polos culinários da cidade. E estamos chegando para atender esse público exigente”, promete.

Som do verão

A Timbalada e a banda Asa de Águia anunciaram, domingo, que farão um projeto juntas em 2025. “Percebemos como as pessoas gostam de nossa música e da nossa junção”, disse Denny Dennan, antecipando ao Alô Alô Bahia que a proposta é que os dois grupos se apresentem em pranchões, cada um com seus repertórios, em grandes eventos. A ideia é que a primeira edição do ‘Timbalasa’ seja em janeiro, na capital baiana. “Vai dar o que falar”, garantiu Buja Ferreira. A dupla comanda a Timbalada; e a Asa de Águia é liderada por Durval Lélys.

Belchior Sinfônico

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta Belchior Sinfônico, uma homenagem ao cantor e compositor cearense Belchior. O concerto acontece no dia 30 de agosto (sexta-feira), às 20h, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A celebração orquestral pela obra do autor de clássicos como Sujeito de Sorte e Como Nossos Pais será regida pelo maestro Carlos Prazeres. No palco, a Orquestra contará com as participações do cantor João Cavalcanti e do sanfoneiro Marcelo Caldi.

Setores produtivos