Bruno Reis planeja a instalação de corredores verdes em Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de julho de 2024 às 05:00

O prefeito Bruno Reis Crédito: divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou anteontem, durante evento no Teatro Sesc Casa do Comércio, que irá criar corredores verdes nas principais avenidas da cidade, onde há maior tráfego de veículos, como uma medida para mitigar as ilhas de calor nas áreas urbanas.

“Vamos implantar nas grandes avenidas, que aqui em Salvador são as avenidas de vale, verdadeiros corredores verdes. Além disso, nas construções em que for possível, vamos implantar os terraços verdes, ou seja, coberturas verdes, conectadas a obras que serão baseadas em soluções da natureza. São miniflorestas que nós vamos implantar no entorno das estações”, explicou Bruno Reis.

O gestor destacou que o projeto se baseia numa iniciativa adotada em Medelín, na Colômbia. Iniciada em 2016, a medida prevê o plantio de árvores típicas do clima tropical em avenidas de grande movimentação, a criação de jardins verticais e tetos verdes nas edificações, entre outras soluções construtivas baseadas na natureza.

A Sorveteria da Ribeira Crédito: Valter Pontes/divulgação

Orgulho baiano

O TasteAtlas divulgou, na última terça-feira (23), um ranking com os 100 melhores sorvetes do mundo e o Brasil novamente figurou na lista. Um sabor que carrega o DNA baiano está na lista: o sorvete de tapioca produzido na Sorveteria da Ribeira. O clássico ficou na 37ª posição do ranking. Além dele, outro sabor brasileiro mereceu destaque: também pela segunda vez consecutiva, o sorvete de açaí produzido na Sorveteria Cairu, localizada em Belém, capital do Pará, ficou entre os escolhidos, na 36ª colocação. “Estamos extremamente orgulhosos de representar Salvador, a Bahia e o nosso Nordeste”, celebrou a famosa sorveteria baiana.

Giro empresarial

O evento de pré-lançamento do Lodge Caminho das Árvores, promovido pelas construtoras Civil, Jotagê e Leão Engenharia, aconteceu anteontem, no Rooftop 27, em Salvador. O encontro reuniu equipes de vendas e nomes importantes do mercado imobiliário para apresentar o novo empreendimento. Os anfitriões do encontro foram Rafael Valente, Leopoldo Leão, Ivan Leão, Jorge Goldenstein e Eugênio Carvalho Filho.

Ewerton Visco Crédito: Pedro Accioly/divulgação

Mais alta honraria

O empresário Ewerton Visco será homenageado com a Comenda 2 de Julho. O executivo vai receber a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na manhã desta sexta-feira (2), às 10h. Atualmente, Visco atua como diretor institucional da ALLOS, empresa que administra o Shopping da Bahia, o Boulevard Feira e o Boulevard Conquista, além de outras dezenas de empreendimentos espalhados pelo Brasil. A honraria foi proposta pelo deputado Penalva.

As noivas da Cymbeline Paris Salvador Crédito: André Assis/Prophoto

Seleção exclusiva

A Cymbeline Paris Salvador ampliou sua seleção de vestidos de noivas com a chegada de grifes internacionais conhecidas dos tapetes vermelhos, como Elie Saab, Vera Wang e Marchesa, além de Berta Bridal. A parceria é fruto de um contrato da Un Reve Cymbeline Paris com as grifes internacionais, que passam a ser importadas com exclusividade pela loja, localizada na Pituba. A curadoria é de Juliana Guimarães.

Posse

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) empossou, na tarde da última segunda-feira (29), o desembargador Danilo Costa Luiz como membro titular da Corte Eleitoral, que cumprirá o biênio no cargo até 2026. A cerimônia de posse aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), com o comparecimento de autoridades do poder público, colegas da magistratura e familiares. O presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo da Matta Neto, conduziu a sessão.

