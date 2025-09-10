ALÔ ALÔ

Centro Histórico de Salvador ganha mostra de decoração, lojas e novo restaurante com vista para o mar

Uma das principais ações é o projeto Viver Salvador, que segue até 9 de novembro

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:00

Centro ganha restaurante com vista para o mar, mostra de decoração e agenda cultural Crédito: Elias Dantas

O Centro Histórico de Salvador vive um momento de renovação. A região, que concentra parte importante da história e identidade da capital baiana, está sendo palco de uma série de iniciativas que buscam atrair soteropolitanos e turistas com cultura, gastronomia, arte e bem-estar. Uma das principais ações é o projeto Viver Salvador, que teve início na última sexta-feira (6) e segue até 9 de novembro, com atividades gratuitas ao ar livre.

Durante todo o período, o público poderá aproveitar shows, apresentações de teatro e dança, exposições, oficinas criativas, feiras, experiências infantis e ações voltadas ao bem-estar. “Queremos que o cidadão volte a frequentar o Centro. Essa região vai estar vibrante, cheia de vida, com uma agenda intensa durante todo o mês de setembro”, afirmou o prefeito Bruno Reis.

Entre os destaques da programação está a nova edição da mostra Casas Conceito, que ocupa parte do Casario da Misericórdia e até o Elevador Lacerda, com ambientes assinados por arquitetos e designers. Além da decoração, o evento também incorpora a gastronomia, com spots como o Gelato Lucce e o recém-inaugurado Ori Rooftop, restaurante com vista para a Baía de Todos-os-Santos comandado pelos chefs Lisiane Arouca e Fabrício Lemos.

Outra novidade é o mural artístico inaugurado anteontem (8), na Rua Chile. A intervenção, idealizada pelo artista visual KMJ Graffiti em parceria com outros nomes da cena local, homenageia personagens icônicos da cultura popular soteropolitana e celebra a efervescência cultural da via nos anos 1950. Entre os retratados estão figuras como A Mulher de Roxo, personagem misteriosa conhecida por circular pelas ruas da cidade vestida inteiramente de roxo, e o Guarda Pelé, lembrado por sua presença carismática e marcante no cotidiano urbano da capital. O mural reforça o elo entre passado e presente e integra o movimento de revalorização da identidade de Salvador.

Festa na Praia do Flamengo

O Grupo Lôro nasceu há três décadas como uma barraca de praia na Pedra do Sal, em Itapuã. Agora, celebra seus 30 anos como um case de sucesso empresarial e afetivo na Bahia. Mais que um restaurante à beira-mar, a marca se tornou um ícone da gastronomia, hospitalidade e cultura local. Atualmente, está sob a gestão de Pedro Imbassahy, filho dos fundadores Aloísio (Lôro) e Rosana (Ró). O grupo reúne cinco unidades em Salvador e Praia do Forte, emprega 300 funcionários diretos e movimenta uma ampla cadeia produtiva, prova de que o verão da Bahia pode durar o ano inteiro. Para marcar a data, o grupo promoveu festa, sábado, no Lôro Praia do Flamengo. O agito contou com shows de Jau e Tuca Fernandes

Novo hotel em Trancoso

Com inauguração prevista para dezembro de 2025, Trancoso se prepara para receber um novo hotel boutique. Trata-se do Vila Figo, que será instalado no icônico Quadrado, onde antes funcionava a Segredos de Trancoso. O empreendimento, sob comando do empresário Felipe Tiradentes, conta com projeto do escritório LKT Arquitetura, que assina a concepção dos espaços com foco na integração entre natureza, sofisticação e acolhimento.

Marcus Buaiz Crédito: divulgação

Conectar pessoas e impulsionar negócios

O Alô Alô Bahia promove evento empresarial, no próximo dia 19 de setembro, em Salvador. Com apoio de 33 marcas, o almoço será realizado no Restaurante Amado, apenas para convidados, e contará com abertura de Marcos Machado (presidente da Rede Bahia) e bate-papo com o empresário Marcus Buaiz. O encontro propõe uma reflexão – de alto impacto - sobre o valor das conexões genuínas no ambiente profissional, dialogando sob o tema Como Conectar Pessoas e Impulsionar Negócios de Sucesso.

A vida dos endinheirados brasileiros

Há um traço comum a boa parte dos endinheirados brasileiros: eles não se consideram ricos. Com base nessa constatação, o antropólogo Michel Alcoforado faz um mergulho no mundo das elites brasileiras em seu livro, Coisa de Rico. Com muito sucesso e vendas lá em cima, a publicação decifra o comportamento humano através da antropologia do consumo. “Durante a pesquisa, ficou claro que, a partir de certo patamar, aos ricos não interessa mais o tamanho da conta bancária, mas os códigos que precisam dominar para fazer parte das altas rodas”, defende o autor. O livro está à venda na Amazon.

Donata e Nizan Crédito: Andy Santana/ Brasil News

Favela Gala

Donata Meirelles e Nizan Guanaes estiveram presentes, anteontem, no Favela Gala, evento beneficente promovido pela organização Gerando Falcões, no Hotel Rosewood, em São Paulo. A presença do casal teve como objetivo impulsionar a arrecadação de recursos para projetos sociais da instituição, que atua em parceria com uma rede de ONGs para ampliar oportunidades em comunidades periféricas. O jantar, com ingressos esgotados, reuniu grandes nomes do empresariado, da cultura e da filantropia. Isis Valverde (esposa de Marcus Buaiz) e Sabrina Sato foram as mestres de cerimônia da noite, que também contou com um pocket show de Thiaguinho, trazendo um pouco da atmosfera do sucesso Tardezinha.

Parabéns pra você

Teca Martins celebrou aniversário, anteontem, de forma discreta, entre amigas e familiares. Ela comanda o escritório IT Arquiteta e Design de Interiores ao lado da filha, a arquiteta Isabela Dantas. A comemoração, durante a tarde, foi realizada na própria casa de Teca, no Horto, e contou com a presença especial da neta Nicole Dantas, que mora em São Paulo e veio de surpresa.

Alexandre e Natalya Crédito: Elias Dantas

