Claude Troisgros inaugura restaurante em Salvador com vista para Baía de Todos-os-Santos

Espaço tem área de 300m² e será inaugurado em fases, começando na próxima segunda-feira (7)

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 08:00

Claude Troisgros está trazendo um novo capítulo para a gastronomia de Salvador com a abertura do Rooftop Pala 7, no Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, que abriga a sexta edição da mostra de arquitetura e design Casas Conceito. O nome “Pala 7” surgiu de uma forma carinhosa como o chef francês, com seu sotaque, pronuncia “Palacete“.

O restaurante será inaugurado em fases, começando na próxima segunda-feira (7), quando acontece por lá o lançamento do livro Casas Conceito 2024 em um sunset para convidados com show do cantor Jau. Passará então a funcionar de terça a quinta, das 16h às 23h, e sexta, sábado e domingo, das 13h às 23h, primeiro como uma salumeria e opções quentes e, em novembro, como uma braseria, culminando na abertura oficial com a presença do chef, depois do período de soft opening, trazendo um cardápio inspirado na culinária mediterrânea.

Com área de 300m², o espaço do restaurante unifica uma parte do terraço do Palacete, com os edifícios nomeados como Casarão Amarelo, de arquitetura eclética, e o Art Noveau. O projeto de integralização das edificações foi assinado pelo escritório Marcus Barbosa e Associados, já o rooftop foi desenvolvido a quatro mãos por Barbosa e Nathalia Velame.

Destaque da semana

Moradora de Brotas, em Salvador, a modelo Larissa Moraes realizou o sonho de muitas jovens que desejam um espaço no mundo da moda. A baiana, de apenas 18 anos, fechou contrato com a Louis Vuitton e, nesta temporada da Paris Fashion Week, desfilou exclusivamente para a maison francesa. O desfile aconteceu terça-feira (1º), no Cour Carrée do Louvre. Larissa tem a AN Models como agência mãe e é representada internacionalmente pela IMG Models. A jovem começou sua carreira internacional há pouco menos de 5 meses, em maio deste ano, quando estreou mundialmente e também com exclusividade para a Louis Vuitton, na temporada cruise da marca.

Filmagem na Bahia

Evento de lançamento

Faltam ainda cerca de 150 dias para o Carnaval de 2025, mas o Camarote Club já se antecipou, divulgando suas principais atrações e mais alguns detalhes durante um evento realizado na última quinta-feira, no restaurante Amado, em Salvador. Para o warm-up, os sócios Marcelo Britto, Marcelo Rangel, Léo Góes e Nei Ávila receberam influenciadores digitais de várias partes do país, além de formadores de opinião, parceiros e a imprensa. A noite especial contou ainda com uma apresentação surpresa de Alexandre Peixe, que deu um gostinho do que está por vir. O camarote vai ampliar sua área de shows e, com isso, a capacidade de foliões. “A expectativa é receber 4.500 pessoas por dia, mas proporcionando ainda mais conforto”, destaca Cláudio Najar, diretor executivo do Camarote Club.

Festa

Giro empresarial

A Premium Entretenimento, empresa responsável pelo Camarote Salvador, acaba de anunciar a chegada de Rogério Bruxellas como novo diretor de Negócios. Com uma carreira consolidada em transformação digital, branding e desenvolvimento de mercado, o executivo assume o comando das áreas de novos negócios, vendas, patrocínios e marketing. Antes da nova função, Rogério liderou importantes empresas, como a Rede Bahia, onde foi diretor-executivo de Negócios e CEO, além de passagens pela EMS, St. Marche e Magazine Luiza.

Salvador Boat Show

Salvador se prepara para receber, de 6 a 10 de novembro, o primeiro boat show da região Nordeste.

O evento, que será realizado na Bahia Marina (Comércio), promete transformar a capital baiana em um dos principais palcos da náutica no Brasil e vai reunir embarcações de diversos estilos, produtos e serviços ligados ao setor.