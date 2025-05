ALÔ ALÔ

Colecionador de sucessos, Geraldo Azevedo vem a Salvador para participação especial no São João da Osba

Festa acontece na Concha Acústica do TCA

Publicado em 21 de maio de 2025 às 05:00

Geraldo Azevedo Crédito: Leo Aversa/divulgação

O cantor e compositor Geraldo Azevedo será o convidado especial da edição 2025 do São João Sinfônico da Osba – Orquestra Sinfônica da Bahia, que acontece no dia 7 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação mesclará clássicos do São João e músicas que marcaram a carreira de Geraldo, artista pernambucano que está comemorando 80 anos em 2025. As vendas de ingressos para a apresentação terão início às 14h desta sexta-feira (23), pela Sympla. >

"É uma honra imensa estar com a Orquestra Sinfônica da Bahia nesse projeto tão especial. Ver minhas canções ganharem esse novo corpo, essa força sinfônica, é como reviver cada uma delas com uma emoção renovada. Fazer isso na Concha, em Salvador, é ainda mais simbólico: o São João sempre teve um lugar especial no meu coração, e abrir minha agenda junina de 2025 com esse concerto é motivo de muita alegria”, disse Azevedo, em entrevista ao Alô Alô Bahia.>

A regência do concerto será do maestro Carlos Prazeres, curador artístico da Osba, e ainda contará com a participação do sanfoneiro Marcelo Caldi, que esteve presente nas nove edições do São João Sinfônico da Orquestra. “É emocionante chegar à 9ª edição do São João Sinfônico com a Osba, um projeto que já virou tradição e que mostra como a música de concerto pode dançar forró. Este ano, temos a honra de celebrar os 80 anos de Geraldo Azevedo, um artista que é puro lirismo e presença da alma nordestina”, celebrou o maestro.>

Paula Carvalho, Laura Passos e Michele Estevez Crédito: divulgação

Nova diretoria>

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade – capítulo Bahia (ABAP-BA) apresentou sua nova diretoria para o período de 2025 a 2027. A eleição marca um momento simbólico para a entidade: pela primeira vez em mais de 25 anos, uma mulher assume a presidência. Laura Passos, da agência Engenhonovo, foi eleita presidente. Ela será acompanhada por Michele Estevez, da Propeg, e Paula Carvalho, da Morya, que ocuparão cargos de diretoria.>

Elba Ramalho Crédito: Elias Dantas

Temporada junina>

Na sexta-feira (16), Salvador deu o pontapé inicial nas festas juninas com a primeira edição do Arraiá do Alô Alô. O evento, promovido pelo portal Alô Alô Bahia, aconteceu no Cerimonial Conceição da Praia, no bairro do Comércio. A noite reuniu aproximadamente 600 convidados em um ambiente repleto de música, cultura e alegria. A apresentadora Adriane Galisteu foi eleita a rainha da noite. O arraiá contou com show de Elba Ramalho e participação de Falamansa, além de after com Henry Freitas e abertura sob comando de Jô Barros.>

Comunicado>

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada no Pelourinho, em Salvador, divulgou um comunicado oficial nesta terça-feira anunciando que não irá realizar batizados ou outros rituais religiosos em bebês reborns. No informativo, divulgado através do Instagram, a instituição destaca que os sacramentos são atos sagrados e devem ser tratados com o respeito por aqueles que buscam a benção. “O batismo, em especial, é um rito solene destinado a pessoas reais, marcando o início da vida cristã”, diz a nota.>

