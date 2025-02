ALÔ ALÔ

Coluna Alô Alô volta a ser publicada em modo turbo após período de férias

Tenho muito orgulho deste espaço e do quanto ele representa para muitos

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 05:00

Alex Ruas e Ivete Sangalo Crédito: reprodução redes sociais

Voltei! Após um período de férias entre Gstaad e Genebra, acabo de retornar para também assumir o comando da coluna. Tenho muito orgulho deste espaço e do quanto ele representa para muitos. Durante a viagem, recebi diversas mensagens evidenciando a potência que a coluna representa, não apenas por fazer parte de um veículo tão grande e sério, mas também por informar com precisão sobre o que de fato está acontecendo na Bahia, com 3 C - curadoria, cuidado e carinho. Recebi uma mensagem especial de Joyce Pascowitch, questionando a ausência da página. “Estou amando esta temporada de verão, acho que nunca vi uma tão boa, tão interessante, com tantas coisas incríveis acontecendo em vários lugares. Sempre que estou aqui compro diariamente o CORREIO e estou estranhando que não tenho visto a sua coluna. Está tudo bem?”, disse a empresária. Joyce, durante muitos anos, comandou a coluna social da Folha de S. Paulo e, em seguida, foi pioneira no digital, fundando o site Glamurama. Voltei, Joyce, para você, pro leitor e para a Bahia. Vamos juntos no modo turbo? >

Por falar em modo turbo>

Que festa foi essa? O arquiteto Alex Ruas festejou seu aniversário de 35 anos durante grande comemoração no fim de semana em Salvador. O agito foi iniciado na quinta-feira com passeio de barco na Ilha dos Frades e almoço no restaurante Preta. Já na sexta, uma celebração com o tema ‘da feira ao baile’ reuniu convidados especiais no restaurante Amado, na Avenida Contorno. A festa - com todos de roupas brancas – contou com apresentação do Cortejo Afro e show completo de Ivete Sangalo. Maya Massafera era uma das mais animadas. Alex vive entre o Brasil e Europa há quase uma década. Atualmente, conta com um estúdio sediado em Lisboa.>

ACM Neto, Itamar Musse e Bruno Reis Crédito: Elias Dantas

Para saudar Iemanjá>

Situado à beira da Casa de Iemanjá, no Rio Vermelho, o antiquário de Itamar Musse tornou-se um local privilegiado para acompanhar os festejos em torno da Rainha do Mar. No domingo, o empresário e a esposa Vanessa Musse receberam convidados para sua tradicional festa de 2 de fevereiro. Herdeiro do Itaú, Olavo Setubal, esteve presente, assim como Mauricio Odebrecht, Regina Casé, Rosário Magalhães e ACM Júnior, Cristina e Carlos Calumby, Maria Clara e Ricardo Alban. O prefeito Bruno Reis também circulou por lá, ao lado do ex-prefeito ACM Neto. Considerado um dos melhores do Brasil, o antiquário de Itamar já chegou a ser destaque na revista americana Forbes por ser especializado em arte sacra e por possuir estátuas que representam séculos da história brasileira. *Veja fotos no aloalobahia.com.>

Cabeças de Tempo>

O Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, recebe a exposição inédita Cabeças de Tempo, com oferecimento da Paulo Darzé Galeria e curadoria de Thais Darzé. A abertura foi ontem à tarde e a mostra seguirá em cartaz até 6 de março de 2025, com esculturas basicamente feitas nos anos 1980 por Mario Cravo Júnior, reunindo trabalhos em madeira, centrados na temática do título. As obras foram um conjunto precioso de peças de variadas técnicas.>

Cruzando fronteiras>

Além disso, neste fim de semana, jornalistas da França desembarcaram em Salvador para uma press trip de cinco dias. Vieram conhecer atrativos naturais, históricos, gastronômicos e culturais, incluindo a Festa de Iemanjá, no domingo (2).>

Flora Gil Crédito: @nanamoraes_fotografia

Chegando>

Flora Gil chega amanhã em Salvador. Está em Nova York, nos Estados Unidos. Vem especialmente para passar o verão e iniciar os preparativos do camarote Expresso 2222, que será realizado no Carnaval, com cobertura do Alô Alô Bahia.>

Temporada de verão>

Embaixador mundial da grife Valentino, Cacá de Souza – o PR brasileiro mais bem conectado do mundo – acaba de desembarcar em Salvador para uma temporada de verão entre amigos. Está encantado com a cidade e com o que tem visto. Foi na Igreja de São Francisco, revestida em ouro, no Pelourinho. Também tem se dedicado a conhecer ainda mais de perto a cultura local. No Wish Hotel da Bahia, vibrou com a seleção de obras de arte, com destaque para três painéis de Carybé e um mural assinado por Genaro de Carvalho.>

Fernanda Torres Crédito: @tomtebet/divulgação

Por falar em Paris>