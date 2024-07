ALÔ ALÔ

Conheça bares e restaurantes que foram inaugurados em Salvador em 2024

Até o mês de maio, 1.366 CNPJs ligados ao segmento de alimentação fora do lar foram abertos em Salvador

Publicado em 13 de julho de 2024 às 05:00

Coco Bambu inaugurou restaurante com 700m² no primeiro semestre, no Shopping Paralela Crédito: divulgação

Os dados foram fornecidos por Leandro Menezes, presidente da Seccional Bahia da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em entrevista ao Alô Alô Bahia. "Na contramão disso, 1.247 foram baixados. Assim, temos um saldo nesse período de 119 estabelecimentos a mais", explica.

A abertura destes espaços não só amplia as opções para o público como também movimenta a economia local. “O primeiro grande impacto é a geração de novos empregos, pois temos essa característica de alta empregabilidade, principalmente para jovens e mulheres. E, como consequência, esses novos trabalhadores passam a ter capacidade de consumo e de gerar uma dinâmica em nossa cidade”, destaca Menezes.

Por ser uma cidade grande e plural, é difícil estabelecer tendências que reflitam a realidade da totalidade dos novos bares e restaurantes, mas para o presidente da Abrasel na Bahia, muitos dos novos negócios “são resultados de expansões e diversificações de empresários que já atuam no segmento, em detrimento de novos entrantes”. Um exemplo é o Megiro, boteco que o Grupo Origem inaugurou no Horto Florestal no dia 10. Localizado em anexo ao restaurante Ori, o espaço, que está funcionando em soft opening (fase de testes), chega como a peça que faltava ao grupo de outros seis restaurantes.

Outra empresa que abriu filial na cidade, o Coco Bambu passou a integrar o complexo gastronômico do Shopping Paralela no final de fevereiro. Com 700 m², o novo restaurante tem capacidade para 250 lugares, espaço kids para até 100 crianças, varanda pet friendly, palco para shows ao vivo, bar temático, carta de vinho com mais de 100 rótulos, sommelier para atendimento especializado e dois espaços de eventos. Mais uma marca de prestígio, o Ki Mukeka deve abrir um ponto no centro de comprar até o fim do ano.

Conhecida pelo clima intimista e aconchegante da unidade do Rio Vermelho, a Casa Castanho também ampliou sua operação com uma nova unidade na Barra. Especializada em café da manhã e brunch, a marca abriu um ponto em março, na Avenida Princesa Isabel. O cantinho - com três ambientes e capacidade para até 70 pessoas – oferece pratos com salada, além de espumante ou vinho para acompanhar as refeições, entre outras novidades idealizadas pelas sócias Cristina Une e Catarina Ribeiro.

O espaço da Barra também traz outros diferenciais: “Montamos a nossa padaria de fermentação natural com fornadas diárias de pão fresquinho. Além disso, temos uma lojinha, onde o cliente consegue comprar produtos de consumo imediato ou para abastecer a casa, seja para um café da manhã ou um happy hour com os amigos”, disse Cris à reportagem do Alô Alô, na época da abertura na Barra.

O Empório Coisas de Minas também está de casa nova. Nesse caso, a loja mudou de endereço e abriu uma loja no Ondina Apart Hotel. O espaço oferece a famosa seleção de produtos mineiros e menu com iguarias preparadas com produtos exclusivos.

Futuro

Segundo análise de especialistas de consumo e comportamento do segmento, como Sérgio Molinari, 2024 será um ano de estabilidade. Mesmo assim, é esperada a abertura de bares e restaurantes antes do fim do ano. Pelo menos, oito espaços serão inaugurados em setembro, em um único complexo, no Palacete Tira-Chapéu, incluindo um ponto exclusivo assinado pelo francês Claude Troisgros, uma unidade do Preta e um “spin-off” do premiado Bar Purgatório, o Paraíso, que integra a programação da mostra Casas Conceito.

O time do Bar Purgatório também anunciou outros novos projetos com pegadas diferentes, aproveitando a chegada da alta temporada: o Pirambeira, provavelmente, em setembro, e o Taboca, no final de novembro. Outra surpresa será o novo bar de Leila Carreiro, chef por trás do premiado Dona Mariquita, no Rio Vermelho, e do mais recente Dona Mariquita – Casa de Veraneio, no Comércio. Bem em frente ao mais novo, no Doca 1, será aberto o Dona do Bar com foco na coquetelaria.

Outra novidade aguardada é o Ainá Lamen, iniciativa de Vini Figueira, que pretende abrir no final de agosto, oferecendo ao público de Salvador uma casa especializada no prato japonês. O chef vai colocar a operação bem próxima de onde já estão seus dois outros restaurantes: o Vini Figueira Mar e o Vini Figueira Gastronomia, na Travessa Bartolomeu de Gusmão, 101, Rio Vermelho. O espaço terá 20 lugares e um serviço mais próximo de fast-food.