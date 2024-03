ALÔ ALÔ

Criador do Prêmio da Música Brasileira grava documentário com mais de 20 músicos em Salvador

Zé Maurício Machline encontrou artistas baianos na quinta (14) e sexta (15), na Casa Rosa

Publicado em 16 de março de 2024 às 05:00

Zé Maurício Machline Crédito: divulgação

Criador do Prêmio da Música Brasileira (PMB), Zé Maurício Machline chegou a Salvador para gravar um grande encontro de talentos musicais. É que a capital baiana foi escolhida para ser a primeira cidade a receber a Casa PMB, que vai dar origem a um documentário que terá seis temporadas, sendo cinco episódios em cada. A capital da música será o palco da primeira delas. As gravações foram realizadas na quinta (14) e na sexta (15), na Casa Rosa, e reuniu 22 artistas. Depois, Zé Maurício segue para Belém, Belo Horizonte e Goiânia.

“Será um documentário com artistas baianos tradicionais e artistas jovens, 80% são artistas jovens em início de carreira. Eles vão contar a sua trajetória, a importância da terra como significado para a música deles, vão falar da regionalidade, do sotaque musical, das dificuldades e facilidades de fazer música”, explica Machline. O projeto é uma extensão do Prêmio da Música Brasileira e contou com participações de Rachel Reis, Lazzo Matumbi, Hiran, Sued Nunes, Yan Cloud, Mariene de Castro, Melly, Felipe Guedes e Joka Groove, entre outros.

Ricardo Chaves Crédito: divulgação

Sem limites para cantar

Ricardo Chaves repetirá a dose do show Sem Limites Para Cantar, no próximo dia 30 de abril, no Restaurante Amado, no bairro do Comércio. A véspera do feriado de 1º/5 marcará o resgate do repertório de grandes sucessos de sua carreira e hits de outros artistas, incluindo Fábio Jr. e Roberto Carlos, que já foram homenageados pelo baiano em projetos temáticos anteriores. O evento é uma produção de Ginno Larry e as reservas das mesas podem ser feitas pelo WhastApp (71) 98883-9111.

Djamila Ribeiro Crédito: Damilo Oliveira Ascom Uneb

Aplaudida de pé

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro lotou o auditório da Uneb, quinta-feira (14), em Salvador, ao proferir a aula magna do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e Sociais (PPDHS). Falando sobre Direitos Humanos, Djanila reforçou a importância de conceitos como Interseccionalidade e Amefricanidade, com base nas ideias de autores negros, como a baiana Carla Akotirene, que estava na plateia, além de nomes como Lélia Gonzalez, Frantz Fanon e Juliana Borges. Foi aplaudida – de pé!

Centenário

O centenário do médico e ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Fameb), José Maria de Magalhães Netto terá homenagens em Salvador. A data é celebrada neste sábado e contará com uma missa para a família na Paróquia Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória, às 18h. Na segunda (18), a Academia Medicina da Bahia terá uma sessão solene comemorativa pelos 100 anos de nascimento do médico. O evento será no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus, às 19h. Ao final da cerimônia, a família receberá os cumprimentos e recepcionará os convidados no foyer do salão nobre.

Paulo Rogério Nunes Crédito: divulgação

Intercâmbio de inovação

O co-fundador do Hub de Inovação Vale do Dendê e consultor em diversidade da agência Casé Fala, Paulo Rogério Nunes, está na África, onde participa da primeira edição da Cimeira de Investimento e Financiamento Jovem realizada em Cabo Verde. O evento reuniu representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e promoveu discussões com a finalidade de apoiar o empreendedorismo e os ecossistemas de inovação. “Estou muito impactado com o que vi em Cabo Verde. As instalações do Parque Tecnológico, as conversas com os empreendedores locais, governo e com as pessoas que realmente querem transformar Cabo Verde em um hub digital na África. Eu realmente acho que tem tudo a ver com o que temos desenhado na Bahia, por isso considero o intercâmbio necessário”, afirmou Nunes.

Novo espaço cultural

A grande notícia da semana foi a da instalação de um Centro Cultural Banco do Brasil em Salvador. A intenção é que o espaço seja instalado no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, que receberá reforma de ampliação e modernização. Para a escolha da cidade a sediar o seu quinto Centro Cultural, o BB estabeleceu parâmetros: entre as capitais avaliadas, Salvador foi a que obteve maior nota em critérios como população do estado, população da capital, cidades criativas, cidades inteligentes e arrecadação federal da capital com turismo.

Agenda social

A advogada Lila Moraes celebra aniversário no dia 23 com festa no rooftop do Fasano, onde receberá convidados ao lado do marido, Daniel Kunz, o Cônsul Honorário da Suíça na Bahia.

Renata Barretto de Araújo será a anfitriã da próxima sexta. Celebrando 40 anos, ela promoverá festa em sua casa, em Alphaville. Os convites estão sendo feitos por ela e pelo marido, o advogado Diego Ribeiro.