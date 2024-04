ALÔ ALÔ

Descubra como será o restaurante no Horto que promete ser um dos mais badalados de Salvador

Com menu que trará fusão das culinárias chinesa, vietnamita e coreana, o empreendimento ocupará o rooftop do Alameda Vert

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de abril de 2024 às 05:00

Restaurante Morea será inaugurado em junho no terraço do Alameda Vert, no Horto Florestal Crédito: divulgação

Região de Salvador que vem se firmando como um importante polo gastronômico, o Horto Florestal ampliará ainda mais a oferta de sabores internacionais com a abertura, em meados de junho, do Morea, novo empreendimento do Grupo Soho, especializado em asian fusion. O novo espaço gastronômico da cidade terá 200m² e 100 lugares. O projeto leva a assinatura de Vinicius Rosaneli e Beatriz Edington, do R/ED Arquitetos, escritório que traz no portfólio clientes como Soho, Fira, A Taberna e Sette, entre outros restaurantes.

De acordo com Vinicius, o ponto de partida para a criação do projeto foi a experiência do usuário. “Através de referências da natureza marinha, da arte e da cultura japonesa, foi-se criando o conceito visual e sensorial do Morea”, contou em entrevista ao Alô Alô Bahia. Com menu que trará a fusão das culinárias chinesa, vietnamita e coreana, o empreendimento ocupará o rooftop do Alameda Vert, shopping conceito que funciona na Av. Waldemar Falcão, com lojas, quiosques, estacionamento e bicicletário.

Padre Luís Simões Crédito: Elias Dantas

Celebração especial

O padre Luís Simões comemorou, anteontem, 40 anos de sacerdócio, 22 deles à frente da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, em Salvador. Foi lá que, ainda universitário, participou de um grupo jovem para se aprofundar nos assuntos religiosos. O aniversário de quatro décadas de sacerdócio foi comemorado com uma missa, às 18h, na Catedral Basílica de Salvador. Houve, em seguida, um jantar festivo no Cerimonial da Paróquia da Vitória. A celebração – com buffet do Mignon – contou com a presença de Rosário Magalhães e Antonio Carlos Júnior, Renata e Gabriel Correia, Luiz Mendonça, D. Sérgio da Rocha, Anna Maria e Angelo Calmon de Sá, Veronica e Alex Cunha Guedes, Cristiana Mathias, Eliane Carvalho, Mauricio e Tereza Stern, entre outros.

Vou ali e já volto...

Nara Amaral está curtindo uma nova temporada de férias na Europa, ao lado do sócio Antônio Palhares. Dessa vez, a chef baiana colocou Londres e Paris no circuito de viagem. “Já conheço Portugal e Espanha, onde passei um mês em um intercâmbio gastronômico em 2019, e agora elegi a Inglaterra e a França como destinos”, disse. “Este é mais um sonho que consegui realizar através do meu trabalho e vou poder levar várias experiências gastronômicas na mala pra fazer novas criações para o novo Di Janela”, revelou Nara, que está terminando a reforma da casa nova. “Vamos ter um espaço interno, com área climatizada, e mudaremos o cardápio”, finalizou. Tanto a operação externa quanto a interna vão ocorrer onde está o atual restaurante, no bairro da Saúde.

Kelsor Fernandes Crédito: divulgação

Homenagem logo mais

O presidente do Sistema Comércio - Fecomércio, Sesc, Senac -, Kelsor Gonçalves Fernandes, recebe hoje, a partir das 18h, o título de Cidadão Soteropolitano, no Plenário da Câmara Municipal de Salvador. A homenagem foi proposta pelo vereador Daniel Alves (PSDB). Segundo o edil, a honraria acontece por conta dos relevantes serviços prestados por Kelsor à capital baiana, cidade em que vive desde os 19 anos, quando veio de Alagoinhas. Fernandes é o primeiro empresário do Comércio de Serviços a presidir a Fecomércio-BA. Ele atua no ramo imobiliário há mais de 40 anos e é sócio proprietário da imobiliária que leva o seu nome, administrada junto com os filhos.

Empreendedorismo feminino