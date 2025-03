ALÔ ALÔ

Diretor da Air Europa visita Salvador e destaca ampliação na rota para Madri

A partir de 24 de junho, a empresa contará com 4 voos entre Salvador e cidade espahola

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de março de 2025 às 05:00

Gonzalo Romero Crédito: Alô Alô

O diretor da Air Europa no Brasil, Gonzalo Romero, visitou a redação do Alô Alô Bahia, nesta sexta-feira, para detalhar as novidades da companhia. A partir de 24 de junho, a empresa contará com 4 voos entre Salvador e Madrid. Segundo o executivo, a oferta de assentos em 2025 superará 110.000 lugares, o que deve representar um aumento de 32% em relação ao ano anterior. >

“A Bahia foi o primeiro destino que voamos no Brasil. Já voamos para aqui há 21 anos. Porém antes, já trabalhávamos com voos fretados para cá. Temos um carinho especial e laços muito fortes pelo estado”, declarou. Os voos nessa rota são operados com aeronaves Boeing 787. Além de diretor, Gonzalo também é country manager da companhia na Argentina.>

Homenagem>

O romancista e autor de telenovelas Dias Gomes (1922-1999) será o homenageado deste ano na Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). A festa ocorrerá entre os dias 6 e 10 de agosto, no Pelourinho, em Salvador. “Dias Gomes é um grande escritor baiano. Amigo de Jorge Amado, era sempre recebido na Casa do Rio Vermelho”, afirmou Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização da Flipelô.>

Vini Figueira Crédito: divulgação

Imersão oriental>

O chef Vini Figueira acaba de desembarcar no Japão, após a maratona de seis dias de carnaval no Camarote Salvador, onde foi responsável por assinar todo o serviço de bufê do espaço. Ele está em Tóquio para aprender mais sobre o lámen, prato tradicional do leste asiático, que se tornou popular em terras japonesas durante a Segunda Guerra Mundial e vem se popularizando no resto do mundo nos últimos anos. Vini é o criador do restaurante Ainá Lamen, que fica no Rio Vermelho. “Vamos ampliar um pouco mais o nosso cardápio introduzindo novos pratos e para isso vim fazer uma imersão, um mergulho na fonte mesmo, para descobrir novos sabores, aprender com eles, e me inspirar para criar novas receitas”, disse.>

Festa em Lisboa>

Cerca de 180 baianos estão em Lisboa, Portugal, para o aniversário de 70 anos de Fred Luz. Na quinta-feira, iniciando a programação, ele recebeu convidados para coquetel de boas-vindas no Alcantara Café. Nesta sexta-feira, a festa foi realizada no Kais, um antigo armazém do final do século XIX, nas docas do Rio Tejo. Fredinho e a esposa, Tetê, receberam os cumprimentos de familiares como a mãe dele, Margarida Luz, e de dezenas de amigos. Para citar alguns: Rosário Magalhães e ACM Júnior, Cristina e Calos Calumby, Katia e Renato Baiardi, David Bastos, Eliane e Eugênio Carvalho, Cristiana e Luciano Mathias, Mirela e Tony Machado, Tina e Zé Renato Lima, Karina e Lula Laranjeira, Patrícia e Ricardo Chaves, Flávia e Marcus Avena, Verônica e Eduardo Cintra Santos. No sábado, encerrando os festejos, haverá um almoço no Sud Lisboa Hall.>

Palácio Thomé de Souza Crédito: divulgação

André Fraga protocolou, na segunda-feira, um projeto de indicação para transformar a estrutura do Palácio Thomé de Souza, projetada por João Filgueiras Lima (1932-2014), em uma galeria de arte. Segundo o vereador, seria uma alternativa para que o edifício siga ativo, mas com outra função. A ideia, segundo ele, é promover a cultura e a sustentabilidade em Salvador. “Abrir o prédio de Lelé para a população transformando-o em uma biblioteca parque, galeria de arte, memorial, inserida em um novo contexto, é uma forma de garantir que esse patrimônio siga encantando as pessoas”, ressalta Fraga. A iniciativa surge em meio à mudança da sede da Prefeitura de Salvador, que deverá funcionar no Palácio Arquiepiscopal da Sé, também no Centro Histórico.>

