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Dolce & Gabbana abre primeira loja em Salvador em abril

A unidade será instalada no Salvador Shopping, no piso L2

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de março de 2026 às 05:00

Nova loja da grife italiana Dolce & Gabbana Crédito: divulgação

A grife italiana Dolce & Gabbana vai inaugurar, em abril, sua primeira loja em Salvador. A unidade será instalada no Salvador Shopping, no piso L2, ampliando a presença da marca no Nordeste. A chegada integra a estratégia de expansão da empresa em empreendimentos administrados pela JCPM Shoppings. A marca já mantém operação no RioMar Recife desde 2013 e inaugurou, recentemente, uma loja no RioMar Fortaleza.

Com a estreia na capital baiana, a Dolce & Gabbana reforça o posicionamento do Salvador Shopping no segmento de alto padrão e amplia o mix de marcas de luxo do empreendimento.

Sala de espetáculos será inaugurada no segundo semestre Crédito: divulgação

Novo espaço cultural

As obras da Sala de Espetáculos, novo espaço cultural no bairro do Comércio, em Salvador, devem ser finalizadas até junho, segundo a Fundação Mário Leal Ferreira. A inauguração, no entanto, está prevista para o segundo semestre. Com cerca de 80% de execução, o equipamento integra um conjunto de intervenções voltadas à revitalização do Centro Histórico e à ampliação da oferta cultural da capital baiana. Instalado em um casarão do século XIX, o projeto preserva elementos originais da construção, combinados a soluções contemporâneas. O espaço terá capacidade para cerca de 170 pessoas e será voltado para apresentações intimistas.

Larissa Luz apresentou o show Rock in Gil Crédito: Caio Lírio

Em homenagem a Gil

Larissa Luz abriu, nesta quinta-feira (26), a programação do Movimento Boca de Brasa com o show Rock In Gil, no Centro Histórico de Salvador. A apresentação, realizada no Espaço Cultural da Barroquinha, integra as comemorações pelos 477 anos da capital e os 40 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM). No palco, a artista homenageou Gilberto Gil com versões marcadas por riffs de guitarra, transformando clássicos do repertório em rock. “Trazer Gil para o centro desta celebração não é só coerente, é necessário. Estar nesse lugar é atravessar essa história em tempo real”, afirmou a cantora.

Bruno de Bezerril Andrade Crédito: divulgação

Orgulho baiano

O médico e pesquisador Bruno de Bezerril Andrade, professor da UNIFACS, foi incluído na lista dos melhores cientistas do mundo em 2026, segundo ranking internacional do portal Research, que avalia produção científica, citações e impacto das pesquisas. Com atuação em imunologia, doenças infecciosas e saúde global, Andrade também desenvolve estudos em inteligência artificial e medicina de precisão. Desde 2017 na universidade, já orientou mais de 100 alunos. “Recebo esse reconhecimento com muita alegria, mas também com um profundo senso de gratidão”, afirmou.

Luciano Sousa Crédito: Elias Dantas

Comenda 2 de Julho

O tributarista baiano Luciano Sousa foi homenageado, nesta sexta-feira (27), com a Comenda 2 de Julho, maior honraria da Assembleia Legislativa da Bahia. A distinção reconhece quase quatro décadas de atuação na modernização do sistema tributário e no fortalecimento do Fisco. Com passagem pela Receita Federal, onde participou de iniciativas como o CNPJ, a Nota Fiscal Eletrônica e o SPED, Luciano também ocupou cargos estratégicos no setor público e na Petrobras. Após deixar a administração pública, fundou a LEX e passou a atuar na ALL TAX PLATFORM, além de colaborar como consultor do BID e especialista do FMI.

*Veja fotos no aloalobahia.com.

Pré-lançamento

A baiana Flávia Abubakir, radicada na Suíça, esteve no Brasil para o pré-lançamento do livro Boules d’Escalier, realizado em São Paulo durante evento de Páscoa de Isabela Suplicy. Publicada pela Assouline, a obra reúne parte de sua coleção de peças em cristal, construída ao longo de mais de duas décadas. Toda a renda das vendas será destinada a projetos sociais apoiados pelo Instituto Flávia Abubakir, em Salvador. A coleção soma mais de 800 peças, distribuídas entre Brasil, Portugal e Suíça, e é considerada uma das mais relevantes do mundo no segmento.

Circuito Lina

A primeira edição do Circuito Lina foi realizada nesta sexta-feira (27), com caminhadas e visitas guiadas pela Ladeira da Misericórdia e pelo Espaço Coaty, no Centro Histórico de Salvador. A iniciativa marca também o início do processo de reativação do Coaty, conduzido pela Associação Cultural Pivô. Voltado a interessados em história urbana e memória, o circuito é gratuito e conta com vagas limitadas. A proposta é reunir convidados ligados ao território para conduzir as visitas a partir de diferentes perspectivas, entre elas arquitetura, cultura e experiências locais.

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