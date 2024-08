ALÔ ALÔ

Empresa baiana irá investir quase R$ 1 bilhão para construção de usina de açúcar no sul do estado

Investimento deve gerar inicialmente 500 empregos na região - podendo chegar até 1 mil

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de agosto de 2024 às 05:00

Renan Lippaus Crédito: divulgação

A Contegran acaba de anunciar a construção de uma usina de açúcar até 2026 no extremo sul da Bahia. De acordo com Renan Lippaus, fundador e CEO da companhia, o investimento será de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão e deve gerar inicialmente 500 empregos na região - podendo chegar até 1 mil.

A empresa foi fundada em 2019, com foco no comércio atacadista de café brasileiro. Em 2022, teve uma receita líquida acima de R$ 40 milhões. Em 2023, a companhia passou a exportar o café para países da Europa, Ásia e do Oriente Médio. O comércio internacional fez a companhia chegar ao seu maior resultado no último ano: crescimento de 67,98% com uma receita líquida acima de R$ 73 milhões, ficando em vigésimo sexto lugar no ranking Negócios em Expansão.

A empresa já tem apostado no açúcar e iniciou a exportação. Ela pretende fechar 2024 com faturamento de R$ 500 milhões, tendo o produto como carro-chefe. A Contengran também passará a trabalhar com a pimenta e o cacau ainda este ano, além de aumentar o volume do café. “O mundo está olhando o Brasil como um grande produtor de commodities agrícolas, e nós também estamos de olho nisso", ressaltou o fundador e CEO.

Sem celular, por favor

A partir da próxima segunda-feira, o uso de smartphones e outros dispositivos eletrônicos sem autorização será vetado em um dos colégios mais tradicionais de Salvador, o Anchieta, na Pituba. Em nota enviada ao Alô Alô Bahia, a assessoria justificou que a decisão ‘visa melhorar a convivência social, além de diminuir a dispersão da atenção dos alunos e, consequentemente, seu efetivo aprendizado’. O comunicado repercutiu na cidade e levantou a – polêmica - questão sobre a utilização excessiva de aparelhos celulares.

Leitura da semana

Se você gosta de uma boa leitura, vale conferir o novo livro (e já best-seller) de Scott Galloway, professor de Marketing da NYU Stern School of Business e empreendedor serial nos Estados Unidos. Batizado de A Álgebra da Riqueza, a publicação descreve as melhores práticas para ter sucesso no capitalismo. “Este não é um livro sobre como as coisas deveriam ser, mas sim sobre como elas são”, defende o autor, que propõe um guia prático de bons hábitos pessoais, profissionais e financeiros para potencializar o sucesso financeiro no longo prazo. “Não é um livro típico de finanças pessoais”, finaliza Scott. Está à venda nas livrarias virtuais.

Vale prestigiar

A Casa Rosa completa 4 anos de atividade com uma ampla programação durante o mês de agosto. Inaugurada em 2020, no Rio Vermelho, o espaço sagrou seu lugar na cena cultural da cidade. Para comemorar, promoverá apresentações especiais de Almério, Pedro Pondé, Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e Elias Lins, entre outras.

Reconhecimento

O 4S Advocacia foi congratulado com a certificação de inovação jurídica da AB2L, terça-feira, durante evento em São Paulo. “Estar entre os escritórios mais inovadores do país é resultado do compromisso diário de toda a nossa equipe em fazer a diferença e transformar realidades”, celebrou uma das sócias, Christine Albiani. Ela é filha do desembargador baiano Mario Albiani Júnior.

Obra de Cândido Portinari Crédito: divulgação

Originais de Portinari

Salvador recebe no próximo dia 13, na Caixa Cultural, a exposição Portinari: Entre Traços e Palavras, que reúne 28 gravuras originais de Cândido Portinari (1903-1962), um dos maiores artistas do país. As obras escolhidas para a mostra, que seguirá em cartaz até 20 de outubro, revelam a conexão entre a literatura brasileira e as influências nordestinas no trabalho do pintor.

Para viver, trabalhar e turistar

Londres, na Inglaterra, foi eleita a melhor cidade do mundo para viver, trabalhar e turistar em pesquisa feita pela consultoria global Resonance.

“Londres ainda reina sobre todas as cidades globais. Apesar dos bloqueios paralisantes da covid e da devastação econômica. Apesar do Brexit. Apesar de uma guerra na Europa. A cidade está cada vez mais indomável e faz parte do discurso global mais do que nunca”, afirma o relatório da empresa.

Nova York liderou o ranking das melhores cidades da América e ficou em terceiro no mundial, enquanto Paris obteve o segundo lugar geral do estudo, abrigando a cidade mais visitada em nível mundial.

O TOP 5 fica completo com Tóquio e Singapura ocupando o quarto e quinto lugar, respectivamente.

Onildo Rocha e Fabiano Borré Crédito: divulgação

Temporada Terra Altar