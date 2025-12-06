Alô Alô Bahia

Empresária baiana Ticiana Villas Boas inaugura showroom da +55 nos EUA

A empresária baiana Ticiana Villas Boas, à frente da +55 Design, inaugura no dia 11 de dezembro um showroom da marca na Flórida

Alô Alô Bahia

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:00

Ticiana Villas Boas inaugura showroom nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

A empresária baiana Ticiana Villas Boas, à frente da +55 Design, inaugura no dia 11 de dezembro um showroom da marca na Flórida, dentro da multimarcas JL Interiors, referência em Boca Raton e Palm Beach. Com mais de 100 m², o espaço reforça a presença da +55 no mercado norte-americano.

“Chegou a hora de levar para os Estados Unidos nossa madeira certificada, os couros rastreados e essa brasilidade que nos move”, afirmou Ticiana. O evento terá música ao vivo com bossa nova, jantar do chef baiano Ivo D’Aguiar e a presença do arquiteto internacional Kobi Karp, responsável por projetos na América, Europa, Oriente Médio e Caribe. O showroom da marca em São Paulo, com 500 m² e projeto de Arthur Casas, reúne peças de nomes como Studio MK27, Marina Linhares, Guto Requena, Bruno de Carvalho e Metro Arquitetos, além de colaborações com Sig Bergamin e Vik Muniz.

Museu do Recôncavo Wanderley Pinho Crédito: Elias Dantas

Museu do Recôncavo Wanderley Pinho reabre em Candeias após 25 anos

Fechado há 25 anos, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho será reinaugurado nesta segunda-feira (8), às 15h, no distrito de Caboto, em Candeias, após ampla requalificação física e museológica. O museu reabre no antigo Engenho Freguesia com nova expografia que valoriza narrativas africanas e indígenas e amplia o protagonismo da comunidade local. O casarão, construído após 1760, foi herdado por José Wanderley de Araújo Pinho (1890-1967), que doou o espaço ao Governo para ser transformado em museu. Ele era filho do ex-governador Araújo Pinho e neto do Barão de Cotegipe. O edifício de quatro andares e 55 cômodos, distribuídos em torno de dois pátios, mantém a arquitetura original, incluindo uma capela lateral. O acervo reúne mais de 200 peças, entre roupas, paramentos, pinturas, cerâmica, objetos decorativos e mobiliário, produzidos a partir do século XVII.

Nizan Guanaes Crédito: Elias Dantas

Novo consultor

O publicitário baiano Nizan Guanaes assume a função de consultor estratégico da montadora chinesa BYD no Brasil, em meio à expansão da marca no país. A informação foi divulgada na terça-feira. Já na quinta, Nizan apresentou a nova campanha da BYD, criada em parceria com a agência WE, com base na música We Are The World Of Carnaval, composta pelo próprio publicitário. Segundo ele, a canção valoriza a identidade baiana e a hospitalidade de Salvador: “É como se a letra fosse o povo baiano cantando para os turistas, dizendo ‘seja bem-vindo’”, afirmou.

Salvador ganha efígie dedicada a baiana de acarajé Crédito: Carla Lucena/FGM

Salvador ganha efígie dedicada a baiana de acarajé

Foi inaugurada nesta quinta-feira (4) a primeira efígie dedicada a uma baiana de acarajé em Salvador, em homenagem a Jaciara de Jesus, a Cira do Acarajé. O monumento está instalado na praça Oxum Baeté, em Itapuã. A cerimônia contou com a presença do presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, do diretor de Patrimônio e Equipamentos Culturais da FGM, Vagner Rocha, familiares e amigos de Cira. “A baiana de acarajé é um patrimônio. Esta é a primeira efígie em Salvador e representa o reconhecimento da trajetória e da importância de Cira”, disse Guerreiro. Criada pela artista Conceição Dias, a obra celebra o legado da baiana, que começou no tabuleiro aos 12 anos e transformou seu ofício em referência nacional da tradição afro-brasileira das baianas de acarajé. Após seu falecimento, a filha Juçara Santos e a ex-nora Ana Paula Cruz seguem à frente dos quiosques em Itapuã e no Rio Vermelho.

Lançamento no Brasil

Miguel, Jorge Elias e Paula Amorim Crédito: Divulgação

O arquiteto Jorge Elias e Caique Schmid receberam, na sexta-feira (28), os portugueses Miguel Guedes de Sousa e Paula Amorim, fundadores do grupo JNcQUOI, para a apresentação oficial do JNcQUOI Club Comporta ao público brasileiro, em sua residência em São Paulo. O evento marcou a expansão internacional do empreendimento. A cerimônia teve pocket show da cantora Bia Caboz e reuniu alguns baianos, como David Bastos, Joca Guanaes, Isabela e Mário Dantas.

Concerto de Natal