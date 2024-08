ALÔ ALÔ

Empresários baianos investem R$ 5 milhões em novo Bargaço no Recife

Publicado em 17 de agosto de 2024 às 08:00

Frankin Gomes, Raquel Lyra, Franklin Gomes Filho e Wladimir Gomes na inauguração do novo Bargaço, em Recife Crédito: Divulgação

O tradicional Bargaço, no Recife, está de endereço novo, localizado agora no Novotel Recife Marina, no Cais de Santa Rita, integrando o complexo do Porto Novo. O restaurante foi inaugurado na quarta-feira, com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que fez um discurso na ocasião revelando inclusive seu prato preferido: a cioba recheada com farofa de camarão.

Após 17 anos funcionado no Pina, o estabelecimento passa a movimentar a região central da cidade. A nova estrutura conta com 276 lugares e, além do salão principal, possui varanda com vista para a Marina. O projeto ficou a cargo da arquiteta baiana Valéria Gomes.

O Bargaço Recife é comandado pelos empresários Franklin Gomes, Franklin Gomes Filho, Wladimir, Célia e Artur Gomes. Gomes Filho e Artur são baianos. Franklin, sócio-fundador, é pernambucano, mas vive há mais de 50 anos em Salvador.

“O Bargaço investe e aposta no resgate do centro da cidade e sente-se honrado em fazer parte de um empreendimento do tamanho e da importância do Porto Novo Recife”, nos disse o empresário. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, o filho dele e também sócio revelou que foram investidos entre 4 e 5 milhões de reais no novo empreendimento.

Festival de trufas

Claudio Savitar Crédito: Divulgação

O chef italiano Claudio Savitar desembarca em Salvador neste mês para participar do Festival de Trufas Negras, que será realizado entre os dias 20 e 25, no restaurante Lotti Cucina, na Bahia Marina. Ele assina o cardápio da 2ª edição do evento. Reconhecido mundialmente como um dos maiores chefs de cozinha especialista em trufas, Savitar aceitou o convite do chef executivo e sócio do Lotti, Manuel Coelho. O chef trará as trufas diretamente da Itália, cuidadosamente escolhidas por ele.

Nova rota

A Aerolíneas Argentinas acaba de anunciar uma grande oferta de voos para a temporada de verão 2025. Entre os destaques está a nova rota entre Córdoba (COR) e Salvador (SSA). O voo terá uma frequência semanal, a partir de 4 de janeiro. Córdoba é a segunda cidade mais populosa da Argentina. Além disso, a companhia anunciou que retomará no mês de dezembro seus voos entre Buenos Aires e Miami, na Flórida.

Arquitetura e decoração

A nova edição da Casas Conceito será realizada entre os dias 3 de setembro e 3 de novembro, na primeira rua do Brasil: a Chile, em Salvador. A mostra de decoração comandada por Andrea Velame ocupa o histórico Palacete Tira-Chapéu – um dos mais suntuosos palácios ecléticos da cidade, construído em 1917 pelo arquiteto italiano Rossi Baptista -, além de dois imóveis de arquitetura art noveau e eclética. As três edificações foram integradas a partir dos terraços, que se transformaram em um grande rooftop. A pré-abertura, apenas para convidados, será realizada no dia 2 de novembro, com apresentações do maestro João Carlos Martins e do cantor Carlinhos Brown.

Andrea Velame Crédito: Divulgação

Praia em Salvador ganhará clube dedicado ao surfe

A capital baiana terá uma grande conquista para o desporto aquático, ainda este ano, com a construção do Clube do Surf na Praia de Jaguaribe. “É um clube em homenagem a Márcio Freire, surfista baiano de ondas grandes que faleceu após um acidente enquanto surfava em Nazaré”, explica a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield. O projeto foi desenvolvido pela FMLF e entregue à Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop). A previsão é de que a construção seja concluída ainda este ano. “Vai ser um marco, pois é o primeiro espaço do surfe que a gente tem aqui em Salvador”, finaliza Tânia.

