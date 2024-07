ALÔ ALÔ

Endereço emblemático na Rua Chile ganhará residencial de R$ 45 milhões

Projeto transformará a antiga Casa Sloper em um empreendimento com 39 estúdios

Publicado em 27 de julho de 2024 às 05:00

A Rua Chile, em Salvador, considerada a mais antiga do Brasil, ganhará um lançamento que promete movimentar o mercado imobiliário. Segundo o jornal O Globo, o projeto transformará a antiga Casa Sloper, endereço emblemático na história do Centro da capital baiana, em um empreendimento com 39 estúdios.

Com um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 45 milhões, o Edifício Sloper – uma homenagem à famosa loja – segue a tendência mundial de moradias compactas, tendo plantas entre 50 e 60 metros quadrados e algumas unidades com vista para a Baía de Todos-os-Santos. No rooftop, ainda está prevista uma piscina, bar, academia e spa.

Localizado no número 21 da Rua Chile, onde, por décadas, funcionou a filial baiana da Casa Sloper, a mais celebrada loja de departamentos brasileira durante a primeira metade do século passado, o residencial está estrategicamente posicionado entre o Hotel Fasano Salvador e o Fera Palace Hotel, dois exemplares da requalificação da região histórica da capital baiana.

O retrofit será feito pelo braço de modelagem de ativos imobiliários da carioca G+P Soluções e pela incorporadora e construtora capixaba Town Maker. Segundo Sylvio Pinheiro, diretor da G+P Soluções, o projeto está em fase de aprovação, com início das obras previstas para o fim do ano e entrega estimada para o verão de 2026.

Modo de vida

Depois de uma agenda intensa nos últimos meses, Paulo Azevedo, nome prestigiado da arquitetura e decoração no Brasil, decidiu dar uma pausa e passar uns dias relaxando em Salvador. O profissional chega na próxima terça-feira (30) e fica até a sexta-feira seguinte hospedado no Hotel Fasano, no Centro Histórico da capital. “Eu amo o mar e a comida baiana é minha favorita, então, pensei que seria uma boa ideia”, disse ao Alô Alô Bahia. “Eu ainda não tenho certeza sobre a agenda, mas com certeza vai ser baseada em restaurantes, inclusive, o Megiro Boteco”, completou, citando o novo empreendimento do Grupo Origem. Paulo está à frente de diversos projetos residenciais de alto padrão no Rio e em São Paulo, inclusive casas de campo, e declarou querer atuar também na Bahia. “Adoraria ter Salvador no nosso leque”, disse.

Representando a Bahia

A executiva baiana Mariana Lisbôa foi escolhida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para participar de um almoço com a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. O encontro, restrito para convidados, acontecerá neste sábado, em Belém. A dona da chave do cofre americano irá ao Pará depois de participar de uma reunião ministerial do G20, no Rio de Janeiro. Mariana é a responsável pela estratégia de internacionalização da Suzano, líder mundial de produção de celulose de eucalipto. Além disso, ela é Diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior na FIESP e foi a primeira mulher a ocupar a presidência da Associação Baiana de Empresas de Base Florestal (ABAF).

Reocupação de centros urbanos

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) reúne, na capital baiana, autoridades, empresários e especialistas para discutir estratégias para a reocupação dos centros urbanos degradados no Brasil. A proposta é mapear iniciativas bem-sucedidas, gargalos e oportunidades. O evento acontece na próxima quinta-feira (1/8), dentro da programação do 2º ConstruNordeste, no Centro de Convenções de Salvador.

Reconhecimento internacional

O restaurante Origem, dos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, em Salvador, foi eleito como um dos melhores lugares para ser visitado no mundo pela List of The World’s Greatest Places of 2024, divulgada pela revista norte-

americana TIME na quinta-feira. Primeira casa aberta pelos chefs – reconhecidos pelo trabalho de resgate da cultura baiana por meio de uma gastronomia inovadora -, o Origem é o único representante brasileiro na lista que destaca 100 destinos para visitar e para se hospedar em todo o mundo. O restaurante funciona na Alameda das Algarobas, no Caminho das Árvores.

