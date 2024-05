ALÔ ALÔ

ESG Fórum realizado em Salvador consagra-se como o maior do Nordeste

A abertura, realizada na última quarta-feira (22), reuniu cerca de 400 convidados, que assistiram às palestras do prefeito de Salvador, Bruno Reis

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de maio de 2024 às 05:00

Evento teve lotação máxima Crédito: Elias Dantas e Jefferson Peixoto

Foram 14 horas de trocas entre 32 especialistas e um público engajado e comprometido, formado por mais de 2.600 pessoas, entre inscritos e presença on-line, sem falar na audiência no Instagram, que superou 1 milhão de interações. Realizado pelo Alô Alô Bahia e o CORREIO, a terceira edição do ESG Fórum Salvador consolidou-se como o maior evento sobre o tema do Nordeste.

A abertura, realizada na última quarta-feira (22), reuniu cerca de 400 convidados, que assistiram às palestras do prefeito de Salvador, Bruno Reis; do governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Helder Barbalho; de Preto Zezé, presidente Global da Central Única das Favelas (CUFA); e da cantora Daniela Mercury, artista dedicada à defesa dos direitos humanos por mais de 40 anos.

A abertura do evento foi feita pelo prefeito Bruno Reis Crédito: Elias Dantas e Jefferson Peixoto

A programação continuou na quinta-feira, 23, com palestras e painéis abordando seis trilhas: Sustentabilidade Corporativa; Inovação e Tecnologia Sustentável; Diversidade, Equidade e Inclusão; Economia Circular e Gestão de Resíduos; Ação Climática e Biodiversidade; e Inteligência Artificial para a Sustentabilidade. Quem não esteve presencialmente no evento, realizado no Porto Salvador, no Comércio, acompanhou todos os detalhes pelos canais no Youtube dos veículos de comunicação realizadores do fórum.