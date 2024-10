Alô Alô

Festa de 15 anos do Alô Alô Bahia lota principais hotéis de Salvador

Procura por leitos no Fera Palace, o Fasano e Wish Hotel cresceu para o final de semana de 29 de novembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 08:00

Fera Palace está com reservas esgotadas para o fim de semana comemorativo Crédito: Foto: Divulgação

A festa em comemoração aos 15 anos do Alô Alô Bahia, que será realizada no próximo 29 de novembro, está movimentando Salvador e lotando alguns dos principais hotéis da cidade, como o Fera Palace, o Fasano e o Wish Hotel da Bahia. Dois deles já estão com suas reservas esgotadas para o período.

Além da festa, para 1.000 convidados, com show de Gilberto Gil, o final de semana contará também com a apresentação de Caetano Veloso e Maria Bethânia na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o que impulsionou ainda mais a procura por hospedagens na capital baiana.

“O Fera já está com reservas esgotadas para este fim de semana. Esperamos receber hóspedes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Sergipe. Vai ser um final de semana bem animado na cidade”, comentou Alessandra Salarolli, diretora do hotel. Localizado na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador, o empreendimento hoteleiro combina o charme dos anos 1930 com uma experiência de luxo contemporâneo.

No Hotel Fasano, o impacto da festa também foi significativo, com o lugar ganhando mais visibilidade e registrando alta ocupação para o fim de semana. “A data da festa, que coincide com a chegada da alta estação, representa um aumento significativo na procura por hospedagem e eventos. Neste ano, os 15 anos do Portal Alô Alô Bahia agregará ainda mais aos serviços hoteleiros e gastronômicos da cidade”, destacou sua assessoria de comunicação.

O Wish Hotel da Bahia, com seus 284 quartos e arquitetura modernista icônica no centro da cidade, também estará movimentado. Conhecido como um dos grandes marcos da segunda metade do século XX em Salvador, o lugar se destaca não apenas pela sua capacidade de acomodar eventos corporativos, mas também pela importância cultural e turística que exerce na capital baiana.

Festa de lançamento

Carol Casaes, Ana Vitória e Maria Pessoa Crédito: Foto: Elias Dantas

A Dascá apresentou sua mais recente coleção de joias, quarta-feira, no Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile. O evento também celebrou 25 anos do primeiro desfile realizado por Carol Casaes, mãe de Ana Vitória e Maria Pessoa, sócias da marca. Juntas, elas idealizaram uma apresentação que combinou o estilo atual da empresa com peças que refletem a essência desse legado de mais de duas décadas trabalhando com joias. A trilha sonora, ao vivo, foi interpretada por Michaela Harrison. Houve também uma performance de Jhey Apfel.

Comemoração

Arthur Casas e Carlos Leandro Reis Crédito: Foto: Marcelo Moraes (@mmoraes.f)

Na última semana, teve comemoração baiana em terras paulistanas para celebrar os cinco anos de atuação da Lapagarden. O escritório de paisagismo é comandado por Carlos Leandro Reis, natural de Amélia Rodrigues (antiga Lapa). O evento aconteceu na Casa Conteúdo, no Jardim Europa, e reuniu arquitetos de peso, como Arthur Casas.

Espaço especial

Um dos shows mais aguardados do ano em Salvador, a apresentação de Caetano Veloso e Maria Bethânia terá um camarote com serviço exclusivo para aqueles que buscam uma experiência diferenciada no espetáculo. A apresentação será realizada no dia 30 de novembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. As vendas já foram abertas e cada entrada custa R$ 1.460, no 1º lote.

Giro empresarial