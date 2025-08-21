Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem sou eu sem o digital?

É preciso que as tecnologias permitam circular conteúdos simbólicos e identidades livres e autênticas

  • P

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 05:00

Tecnologias do Futuro
Tecnologias do Futuro Crédito: GPTW

Seis projetos relevantes para a educação nacional foram selecionados, em abril de 2025, para a 4ª edição do Prêmio LED – Luz na Educação, promovido pelo Grupo Globo. Desses, quatro buscam promover o desenvolvimento social, emocional e profissional dos estudantes, fortalecendo as relações com seus territórios de convívio. Tal cenário reforça que, atualmente, o objetivo da formação integral dos estudantes aponta para o fortalecimento das identidades e pertencimento social.

As psicologias, em seus diversos ramos, ensinam que o pertencimento social à cultura é pressuposto para a construção da identidade. No mundo hiper conectado em que vivemos, integramos constantemente em nosso comportamento elementos da cultura material e digital. Nesse contexto, as tecnologias digitais desempenham a função social de mediar e expandir a construção de nossas identidades, permitindo o acesso a elementos que nos são próprios e compartilhados socialmente.

Entretanto, vivemos sob um capitalismo plataformizado que orienta o fluxo de informação na direção dos interesses mercantis de grandes corporações. Nossas identidades, ou nossos dados, são constantemente armazenados e explorados por algoritmos treinados para nos oferecer “experiências personalizadas” de navegação. Podemos até achar que controlamos o barco, mas é o mar que determina nosso destino. Somos atravessados por conteúdos repetitivos de bolhas algorítmicas, retraindo a expansão de nossa identidade, enquanto nossos gostos e preferências são modelados por “conteúdos patrocinados” promovidos pelos influenciadores que nos afeiçoam.

A plataformização e mercantilização da cultura e das identidades avança de modo tão expressivo que mesmo a educação, responsável por nos inserir à cultura, cede ante esse imperativo, ainda que de modo controverso, pois, enquanto proíbem celulares por um lado, vetando possibilidades de expressão identitária dos estudantes, por outro, entregam essas identidades, ainda em formação, às grandes corporações, quando lhes permitem o gerenciamento dos dados educacionais, eximindo-se de analisar profundamente o universo digital e seu impacto na construção de conhecimento, identidade e cultura.

Por isso, compreendo que a cultura digital deva ser pensada criticamente, articulada a seu potencial de transformação social. Partilho a compreensão de Nelson Pretto, professor titular da Ufba e ativista, de que as tecnologias digitais são produtos culturais e científicos autênticos, capazes de ressignificar conteúdos e intensificar o compartilhamento, co-criação, remixagem e o trabalho em equipe. É preciso que as tecnologias permitam circular conteúdos simbólicos e identidades livres e autênticas.

Pedro Lucas Oliveira Santos é psicólogo com ênfase em educação, Oficineiro do Educa Mais Bahia e Mestrando no Grupo de Pesquisa EPIS (Educação, Política, Indivíduo e Sociedade) /PGEDU FACED/UFBA. Email: ped.oliversantos@gmail.com

Mais recentes

Imagem - Dez mitos da amamentação que derrubei na prática

Dez mitos da amamentação que derrubei na prática
Imagem - Safra da manga à beira do colapso: incerteza domina produtores no Vale do São Francisco

Safra da manga à beira do colapso: incerteza domina produtores no Vale do São Francisco
Imagem - Carybé e os traços do Ciclo do Xaréu na Coleção Recôncavo – Atos de um Mestre de Terra

Carybé e os traços do Ciclo do Xaréu na Coleção Recôncavo – Atos de um Mestre de Terra

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
01

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro