Festa de 15 anos do Alô Alô Bahia reunirá mais de 50 marcas e empresas em Salvador

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 02:00

Vista do alto da Casa Pia de São Joaquim Crédito: divulgação

A festa de 15 anos do Alô Alô Bahia reunirá mais de 50 marcas no próximo dia 29 de novembro, na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador. O evento, que contará com show completo de Gilberto Gil para cerca de mil convidados, terá apoio de grandes empresas com destaque em diversos segmentos e que possuem forte aderência com o universo digital.

“A grande maioria das marcas que celebrará conosco é composta por empresas que estão desempenhando e construindo reputações no universo digital. Muitas delas estão investindo em reputação e relacionamento, deixando de ser uma simples representante de um produto ou serviço para ser tornar uma espécie de porta-voz da companhia”, garante Victor Carvalho, diretor Comercial do Alô Alô Bahia.

Além do show de Gilberto Gil, a festa contará com participação especial de Rumpilezzinho e apresentação de Regina Casé. O evento terá decoração de Fernanda Brinço e assessoria de Almir Júnior e Marcelo Gomes.

Itamar Musse Crédito: divulgação

Lançamento

A exposição Dona Fulô e Outras Joias Negras, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), estará em exibição no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em Salvador, a partir de amanhã. Com curadoria voltada para o protagonismo de mulheres negras que desenvolveram a “economia da liberdade” em pleno Brasil colonial, a mostra apresenta uma coleção rara de joias conhecidas como “Joias de Crioula”. Além disso, a exposição marca o lançamento do livro Florindas, organizado por Itamar Musse e o editor Charles Cosac. A obra conta ainda com contribuições de renomados pesquisadores e escritores, como Eduardo Bueno e Lilia Moritz Schwarcz.

Mohsen Makhmalbaf Crédito: divulgação

Destaque da semana

O renomado cineasta iraniano Mohsen Makhmalbaf, conhecido por sua contribuição à nova onda do cinema iraniano, está em Salvador para uma visita especial. Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Makhmalbaf compartilhou suas impressões sobre a capital baiana. “Visitei diversos pontos da cidade, tanto no centro quanto nas áreas periféricas. O que mais me tocou foi a vida das pessoas. Existe uma energia vibrante, mesmo diante das dificuldades. A vida aqui é colorida e cheia de esperança, algo que me atrai muito”, explicou. Além de cineasta, Makhmalbaf é um autor exímio, com mais de 30 livros publicados. Sua abordagem poética e filosófica sobre o cinema, aliada ao ativismo pelos direitos humanos, confere profundidade ao seu trabalho e o torna uma voz singular no mundo artístico.

Rumo ao altar

Eliane e Eugenio Carvalho estão distribuindo convites para o casamento da filha Eduarda com Renato Ticoulat, herdeiro de Maria Flávia e Roberto Camargo Ticoulat(i.m). A cerimônia será realizada em 23 de novembro, na Basílica Santuário da Conceição da Praia, com festa em seguida na Casa Pia de São Joaquim. As festas de Eliane são conhecidas em Salvador pela elegância e sofisticação.

Zezé Motta Crédito: Lucas Ramos/Brazil News

Homenagem especial