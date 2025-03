ALÔ ALÔ

Gilberto Gil volta aos palcos de Salvador com show histórico da turnê de despedida

Apresentação da turnê Tempo Rei acontece no sábado (15), na Fonte Nova

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de março de 2025 às 05:00

Gilberto Gil Crédito: Giovanni Bianco

Da religião à física, passando pela filosofia e pela literatura, são inúmeras as tentativas de definir o conceito de tempo. Quando Gilberto Gil compôs Tempo Rei, em 1984, ele propunha uma resposta à canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Enquanto a música do seu conterrâneo (e contemporâneo) surge com uma ideia de que o tempo e aquele que o inventou desaparecerão, a letra de Gil traz um vago desejo de permanência e transformação. >

Não à toa, Gilberto Gil escolheu Tempo Rei para dar nome à sua última turnê, que passará por 10 cidades do Brasil e também contará com datas nos Estados Unidos e na Europa.>

“Foram vários os elementos que ponderei para chegar na decisão da realização de uma última turnê. Houve reflexão sobre este mercado e também sobre a exigência física necessária para esses grandes shows. Quero continuar fazendo música em outro ritmo, mas, antes, teremos essa celebração bonita junto do público e da família”, afirmou Gilberto Gil, em entrevista ao Alô Alô Bahia. Em Salvador, o show será realizado no próximo sábado, 15 de março, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com ingressos à venda no site eventim.com.br/giltemporei.>

Lá vem o Chaves>

Salvador recebe, a partir de 30 de abril, Chaves: A Exposição, considerada a maior mostra sobre o personagem já realizada no mundo. Inédita no Nordeste, a exposição desembarca no Salvador Shopping, onde ocupará um espaço de 1 mil m² no piso L1, celebrando os 40 anos da produção latina. A visitação poderá ser feita de terça a sexta-feira, das 14h às 21h; aos sábados, das 13h às 21h; e aos domingos e feriados, das 13h às 20h.>

Pablo Souza Crédito: divulgação

Mobilidade urbana>

O secretário da Semob, Pablo Souza, irá representar Salvador durante um encontro com o Banco Mundial, que a acontece a partir da próxima segunda-feira em Washington, nos Estados Unidos. Souza participará de um painel sobre mobilidade urbana ao lado da chefe executiva do Banco Mundial, Heather Thompson, e do diretor global para Desenvolvimento Urbano do Banco Mundial, Ming Zhang. A cidade tem buscado investimentos junto ao Banco Mundial para ampliar a frota de ônibus elétricos e a infraestrutura de recarga, entre outras ações.>

Casamento na Bahia>

Gabriela Mellão Silveira Mello e André de Barros Martins vão se casar no mês de abril, em Trancoso, na casa de praia dele. Gabriela é filha de Mônica e Rubens Ometto, um dos maiores usineiros do mundo e presidente do grupo Cosan. Já André é vice-presidente da Alper Seguros. As famílias dos noivos fazem segredo de tudo, para não expor os preparativos. Os fornecedores da festa, por exemplo, foram proibidos de dar detalhes da cerimônia.

>

Ana Maria Braga Crédito: reprodução redes sociais

Refúgio beira-mar>

Ana Maria Braga sabe das coisas. Ela escolheu um dos melhores hotéis da Bahia para passar o feriado de carnaval ao lado do namorado, Fábio Arruda. O casal se hospedou no Vila Naiá, em Corumbau. O refúgio é composto por casas de madeira, piscina e restaurante de frente para a praia e no meio de uma reserva de 50 mil metros quadrados. A maior parte da estrutura é suspensa, para intervir o mínimo possível na natureza. O Vila Naiá, inclusive, já foi eleito pela Condé Nast Traveller como um dos melhores hotéis praianos do mundo, pela maneira autêntica com que alia a simplicidade local ao requinte contemporâneo de um estabelecimento de padrão internacional.>

Reciclagem e sustentabilidade>

Estudantes da rede pública de Salvador vão receber mochilas recicladas feitas a partir de abadás por meio do projeto Refoliar. A ação, idealizada pelas empresárias Aparecida Queiroz e Vanda Souza, tem como objetivo destinar corretamente os resíduos têxteis e promover a conscientização ambiental. Até o dia 10 de março, os foliões que curtiram o Carnaval podem doar os abadás em urnas personalizadas instaladas em pontos estratégicos como shopping centers e o Salvador Bahia Airport.>

Pós-Carnaval>