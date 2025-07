BAÚ DO MARROM

"Nunca tinha visto a Lua do Veado, mas vi o animal na estrada que ia de New York a Bethel nos EUA"

Além da Lua Azul (Blue Moon) a Lua do veado é outro fenômeno da natureza que atrai muita curiosidade

Osmar Marrom Martins

Publicado em 19 de julho de 2025 às 11:00

Placa anunciando Veado na pista nos EUA Crédito: Del Feliz

Na semana passada, a aparição da lua cheia no mês de julho, conhecida em todo o mundo como a Lua do veado, foi o assunto dominante. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar na existência dessa lua. Conhecia até a Blue Moon a famosa Lua Azul. Esse fenômeno não tem nada a ver com a cor da lua. Mas é ocorrência de uma segunda lua cheia no mesmo mês do calendário. Segundo especialista em astronomia; “Isso acontece porque,o ciclo lunar dura aproximadamente 29,5 dias, enquanto os meses têm entre 28 e 31 dias, o que pode levar a duas luas cheias em um mesmo mês. Essa lua também faz tanto sucesso que tem até uma música gravada pela extraordinária e saudosa cantora norte-americana Billie Holiday. >

E como sou bastante curioso, lógico que fui procurar me informar afinal que lua é essa. Pesquisando e lendo o noticiário soube que a origem da Lua do Veado vem dos povos originários da América do Norte porque no mês de julho nasciam os chifres dos cervos. Lembrando que no mês de julho começa o Verão no hemisfério Norte, enquanto no Sul é o inverno>

A sua aparição foi um sucesso de norte a sul do Brasil. Tanto assim que a NASA escolheu uma foto de um brasileiro, Alexsandro Mota, como a Foto Astronômica do Dia (APOD), destacando a Lua cheia de julho, também conhecida como "Lua do Veado", registrada na Bahia. “A imagem mostra a Lua cheia dourada com detalhes da sua superfície e a interação com as nuvens, criando uma iridescência”. Alexsandro, que trabalha com divulgação científica há quase 12 anos, disse “essa escolha foi um reconhecimento de meu esforço e dedicação à astrofotografia”.>

Lua do Veado Crédito: Alexsandro Mota

Com toda a badalação em torno da Lua do veado, me dei conta que se eu nunca tinha visto a tal lua, pelo menos eu vi como se dizia antigamente “com esses olhos que a terra há de comer”, um bando de veados. Isso aconteceu durante uma viagem da cidade de New York para Bethel, onde fui acompanhado do cantor e forrozeiro Del Feliz, conhecer a fazenda onde foi realizado o icônico Festival de Woodstock. Logo na estrada tinha uma placa indicando que poderíamos nos bater com um desse animal na pista.>

O ano era 2015 e o mês de setembro. Estávamos na cidade que nunca dorme, a convite da baiana Silvana Magda para a Lavagem de New York. Aí aproveitamos e fui realiza um antigo sonho. Afinal Woodstock aconteceu em agosto de 1969 e revelou para o mundo astros como Janis Joplin, Jimmy Hendrix, The Who, Joe Cocker entre outros.>