Grupo RED amplia atuação e inaugura boteco com projeto arrojado em Salvador

Publicado em 26 de abril de 2025 às 08:00

Com resgate dos tradicionais botecos, Pirambeira é inaugurado em Salvador Crédito: Lucas Silva/divulgação

Um projeto arrojado tem chamado atenção de quem passa pelo bairro da Pituba, em Salvador. Trata-se do ‘Pirambeira’, que será inaugurado oficialmente na próxima segunda-feira, com evento para convidados. O espaço, comandado pelo Grupo RED Burger, Purgatório Bar e Casa Iryna – traz uma releitura dos tradicionais botecos com fachada arrojada assinada pelo arquiteto Pedro Chezzi, que assina o layout do empreendimento. >

O menu foi desenvolvido pelo chef Edu Moraes e a carta de drinques está sob comando de Jonatan Albuquerque, diretor de criação do premiado Purgatório. “O Pirambeira é um lugar para quem aprecia bons encontros, risadas soltas e brindes sinceros, em um ambiente autêntico que abraça diferentes momentos e celebrações”, destaca Peu Magalhães, um dos sócios do local. A casa funciona na Rua Guillard Muniz, nº 629, de quarta à domingo.>

Abelardo Paulo da Matta Neto Crédito: Matheus Landim/divulgação

Cerimônia de posse>

Reconduzido para o biênio 2025/2027, o desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto tomou posse como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) em cerimônia realizada quinta-feira, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). A solenidade contou com a presença de autoridades, membros da Corte e representantes de instituições parceiras do Órgão. A entrada de Abelardo foi embalada pela canção “Caçador de Mim”, de Luiz Carlos Sá e Sérgio Magrão, eternizada na voz de Milton Nascimento, interpretada pelo Coral do TRE-BA, com acompanhamento ao teclado do servidor Adenilson Tavares e regência do maestro Gilmar Mendonça. Em seguida, o desembargador prestou o compromisso e assinou o termo de posse.>

Brach Madrid Crédito: Divulgação

Em primeira pessoa>

Após passar a Semana Santa em Sevilha, retornei a Madrid, que está fervendo com novos bares, restaurantes e hotéis. Um desses endereços mais incríveis é o Brach, que foi inaugurado em janeiro com projeto de Philippe Starck. O hotel possui apenas 57 quartos repletos de estantes de livros, pinturas do século XX e paredes revestidas de mogno. “Nunca na história do comércio hoteleiro houve um lugar tão precisamente poético: cada detalhe, cada material, acrescenta à história do desejo de um homem que conheceu a beleza e o amor, e sonhou com eles desde então”, explica Starck sobre o empreendimento que foi erguido em um antigo palácio onde o escritor Victor Hugo, de ‘Os Miseráveis’, viveu quando era pequeno. O Brach é o primeiro empreendimento da Evok Collection na Espanha e o segundo fora de Paris. O hotel conta com supervisão de Bárbara Ramallo, brasileira radicada em Madrid.>

Marcos Machado Crédito: Elias Dantas/divulgação

Investindo em novos formatos>

A Rede Bahia promoveu evento, quarta-feira, no restaurante Amado, em Salvador, para apresentar as novidades da empresa. Além de comemorar os 40 anos, o grupo também anunciou que irá investir no marketing de influência com a criação da ‘Una – Casa de Criadores’, que tem nomes como Jéssica Senra e Val Benvindo no seu casting. Marcos Machado, diretor-presidente da Rede Bahia, esteve presente e foi o anfitrião do encontro.>

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca Crédito: Leonardo Freire/divulgação

Destaque da semana>

Toda e qualquer notícia que projete Salvador de forma positiva deve ser comemorada. Por isso, o destaque da semana fica por conta do Origem, no Caminho das Árvores, que acaba de ser eleito o melhor restaurante do país em ranking elaborado pela Exame. A revista aponta os donos do local, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, como os reis da alta gastronomia baiana. O Origem ficou à frente do Lasai, estrela Michelin do Rio de Janeiro, e do Manu, da premiada chef Manu Buffara, em Curitiba. Completam o Top 5 o exclusivo Tuju e o Mani, da chef Helena Rizzo, ambos estrelados em São Paulo.>

Exposição em Salvador>

Pela primeira vez, a Bahia recebe uma mostra dedicada à obra da fotógrafa Anna Mariani. O local escolhido carrega forte valor simbólico: o Parque do Queimado, atual sede do NEOJIBA. A exposição “Pinturas e Platibandas” será inaugurada neste sábado, das 17h às 20h, com entrada gratuita. A curadoria é assinada por Yuri Azevedo e Ricardo Castro, em parceria com a família de Anna Mariani, a Associação Bem-te-vi Diversidade e o Instituto Imbuzeiro. Nascida no Rio de Janeiro, mas criada em Salvador, Ana morreu em 2022, após anos dedicados a fotografias de fachadas e detalhes da arquitetura de habitações populares.>

São João do Alô Alô reunirá marcas e personalidades Crédito: Cenograph/divulgação

Arraiá do Alô Alô Bahia reunirá mais de 20 marcas e empresas no estado>

O Arraiá do Alô Alô Bahia reunirá mais de 20 marcas no próximo dia 16 de maio, no Cerimonial Conceição da Praia, no bairro do Comércio, marcando a abertura oficial dos festejos juninos em Salvador. Realizado pelo Alô Alô Bahia, o evento terá como grande destaque a cantora Elba Ramalho, que se apresentará para cerca de 500 convidados. A celebração conta com o apoio de instituições e empresas de destaque nos mais diversos segmentos. “Em sua grande maioria, são marcas que sempre estão conosco, participando de nossos projetos. Além delas, temos novas empresas e instituições que se identificam com o que representamos e chegam para somar”, afirma Victor Carvalho, diretor comercial do portal. Já estão confirmadas as presenças das seguintes marcas e instituições: Patrocínio: Moura Dubeux, Grupo Guanabara, Circuito G10, Salvador Shopping, Dona Empreendimentos, Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Hospital da Obesidade, Claro, Construtora Segura, Dell Anno, Laboratório Sabin. Apoio: Vini Figueira Gastronomia, Grupo Hiperideal, Lillet, Cenograph, Uranus, Clube Bar, Suporte Eventos, Fasano, Ticket Maker. Apoio institucional: Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães. >

Isay Weinfeld Crédito: Lucas Assis/divulgação

