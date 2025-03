ALÔ ALÔ

Grupo Soho inaugura restaurante italiano em casarão na Graça

Trata-se do Vona, que ocupa um casarão de esquina na Rua Flórida – onde por anos funcionou o antigo Shiro

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de março de 2025 às 05:00

Restaurante Vona Crédito: Elder Almeida/ Alô Alô Bahia

O Grupo Soho acaba de inaugurar um restaurante italiano no bairro da Graça, em Salvador. Trata-se do Vona, que ocupa um casarão de esquina na Rua Flórida – onde por anos funcionou o antigo Shiro. >

Com projeto assinado pelo arquiteto Marlon Gama, o ambiente conta com dois andares, sendo que o segundo pavimento será dedicado para eventos. O menu é assinado por Peu Mesquita, destacando a produção artesanal de massas frescas, uma sessão de grelhados inspirada na região do Sul da Itália e pratos tradicionais de assinatura do chef, como a Costoletta & Gnocchi. O restaurante começou a funcionar no último sábado, em fase de testes, e a partir de segunda-feira estará aberto ao público. Vale conferir!>

Paulo Vaz Crédito: Filippo Bamberghi / Casa Vogue

Modo de vida>

A revista Casa Vogue de março preparou matérias especiais sobre o modo de morar no Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico de Salvador. Um dos destaques da edição é a residência de Paulo Vaz, artista e empresário à frente do Cafélier. Em texto escrito por Sergio Zobaran, a revista descreve o imóvel. A casa centenária possui 4 andares, com apenas duas janelas de guilhotina na fachada. “Criei meu mundo aqui, em frente ao Convento do Carmo, em um lugar que parece o interior, mas com gente de todas as cores, raças e línguas”, disse o empresário à publicação. O ninho do colecionar apresenta um mix and match de antiguidades e contemporaneidades. “Gosto de tudo, de vários estilos”, define Vaz.>

Josefa Santos Crédito: divulgação

Estreia internacional>

Aos 20 anos, a modelo baiana Josefa Santos acaba de estrear na Paris Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do mundo. Natural de Ribeira do Pombal, Josefa desfilou para Maison Alaia e Alexander McQueen. Além disso, participou ontem do encerramento cruzando as passarelas para a grife Yves Saint Laurent. Descoberta pela Model Club Agency, Josefa iniciou sua jornada na moda em sua cidade natal, onde recebeu todo o suporte para desenvolver sua carreira. “Ela sonhava em ser jogadora de futebol, não se imaginava na carreira de modelo. Sofria bullying na escola por ser alta e magra demais até ser descoberta por nós, que lhe mostramos as oportunidades da carreira”, disse André Joau Lopes, Booker internacional da agência.>

Encontro marcado>

A cantora e compositora Marina Lima tem um encontro marcado com o público da capital baiana. No dia 15 de junho, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ela apresenta o show da turnê Rota 69, que celebra os seus 45 anos de carreira. Os ingressos custam a partir de R$ 45 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA e através da plataforma Sympla.>

Bar do Fera>

Salvador ganhará um novo ponto de encontro para os amantes da alta coquetelaria, no próximo dia 19 de março, quando o Fera Palace inaugura seu novo bar no lobby do hotel. O evento para convidados marca as comemorações dos 10 anos de atuação do Grupo Fera na Bahia. A proposta do Bar do Fera é valorizar drinks clássicos, mas também trazer criações autorais inspiradas na filosofia dos grupos Fera e Origem, que comandam as experiências gastronômicas do hotel e, juntos, buscam fortalecer a cultura local por meio da valorização de toda a cadeia produtiva.>

Giro empresarial>

O número de empresas do setor de comércio e serviços atendidas pelo Banco do Nordeste (BNB) na Bahia dobrou em 2024. Com mais de 138 mil operações de crédito com o setor, o BNB aplicou volume recorde de recursos, superando R$ 2,2 bilhões em investimentos. O volume de crédito representa 22% a mais que o realizado no ano de 2023, enquanto a quantidade de operações superou em 130% o número de contratos do ano passado.>

Giro social>

Fernanda Brinço comemora aniversário com festa no Palacete Tira-Chapéu. Será no próximo dia 28, apenas para convidados.>

Renata e Diego Ribeiro recebem amigos e familiares para a comemoração dupla de aniversário dos filhos, Guilherme e Maria Cecília. A festa ocorrerá no sábado (22), na residência do casal, em Alphaville.>

Após temporada em São Paulo, Larissa Bicalho retorna a Salvador e recebe hoje grupo restrito para jantar. >