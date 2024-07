ALÔ ALÔ

Horto Florestal ganha boteco comandado pelo Grupo Origem

O Megiro começa a funcionar a partir de hoje, no anexo do restaurante Ori

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de julho de 2024 às 05:00

A casa funcionará apenas sob reserva, pelo (71) 99905-1246 Crédito: divulgação

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem, receberam convidados durante o fim de semana para apresentar a nova empreitada do casal. Trata-se do boteco Megiro, que está localizado em anexo ao restaurante Ori, no Horto Florestal, em Salvador.

O espaço estará aberto ao público a partir de hoje, com a proposta de fazer o simples com um toque de sofisticação. O local – assinado por Ricardo Campos – comporta cerca de 70 pessoas. “O Megiro traz afetividade e um certo conforto”, nos disse Fabrício. A casa funcionará apenas sob reserva (71 99905-1246), às terças e quartas, das 18h às 23h; de quinta a sábado, das 12h às 23h; e aos domingos, das 12h às 18h.

Alessandra Montagne Crédito: reprodução

Vindo para a Bahia

Há 23 anos morando em Paris, a chef brasileira Alessandra Montagne retornará ao seu país de origem para participar de jantares especiais. A primeira parada é em São Paulo. Nos dias 14 e 15 de agosto, ela cozinha no Vista Ibirapuera, no rooftop do prédio do Museu de Arte Contemporânea. Em seguida, embarca para Itacaré, na Bahia. No dia 24 de agosto, o Barracuda vai receber a chef para um jantar franco-brasileiro ao lado de Fernando Luz, que comanda o restaurante do hotel.

Alessandra mantém dois restaurantes na França, o refinado Nosso e o Tempero. Depois das Olimpíadas, abrirá um terceiro dentro do Museu do Louvre – ela foi escolhida a dedo por Alain Ducasse, o chef mais estrelado do mundo, para assumir o projeto. Além do sucesso que vem fazendo, ela ainda tem mais um foco: retribuir. “Quero ser um canal para as pessoas. Meu sonho é ser o primeiro degrau na escada para ajudar mais gente a ir para cima”, diz.

Casamento na Itália

Donata Meirelles e Nizan Guanaes foram passar as férias de julho na Europa. Começaram a viagem pelo Lago de Como, na Itália, onde prestigiaram o casamento de Laura e Alessandro Cavallera, durante o fim de semana. Além de Guanaes, outro baiano esteve presente na ocasião: Paulo Goés, sócio do Camarote Salvador. Nizan, Alessandro e Paulinho foram colegas no OPM, em Harvard. O programa reúne 160 fundadores e CEOs de diferentes setores e formatos de negócio de todo o mundo.

Wladia Goes e Gui Alcântara Crédito: Derek Fernandes

Modo de vida

O quarto da produtora de moda, figurinista e criadora de conteúdo baiana Wladia Goes, na casa em que vive em Buraquinho, na Região Metropolitana de Salvador, ganhou destaque na edição da revista Casa e Jardim desse mês. O espaço, de 30 metros quadrados, que ela divide com o marido – o professor de educação física e mestre de capoeira Gui Alcântara -, passou por uma reformulação assinada pelo criador de conteúdo Daniel Virgnio, do perfil Cafofo do Dani, especializado em decoração. As ideias para o projeto surgiram a partir da cor Conforto, aplicada nas paredes do cômodo. “Pedi à Suvinil que Daniel executasse essa pintura porque sabia que com ele seria outro sabor. Dani veio com Derek, seu marido, que é fotógrafo, e nos tornamos grandes amigos. Foi uma experiência incrível”, disse Wladia.

