Hotel em Salvador inaugura espaço para eventos no entorno da Tancredo Neves

O Boulevard Hall foi inaugurado na última quarta-feira, dentro do Hotel Mercure

Publicado em 16 de julho de 2025 às 05:00

O salão de eventos do novo espaço Crédito: Elias Dantas

Salvador acaba de ganhar um novo espaço para eventos. Trata-se do Boulevard Hall, que foi inaugurado na última quarta-feira, dentro do Hotel Mercure, no entorno da Avenida Tancredo Neves. O empreendimento é comandado pelos empresários André Garin, Alan Rocha e Paulo Gabriel Carvalho, que receberam cerca de 100 convidados em um evento para profissionais do setor. >

Com proposta versátil, o espaço oferece dois salões integráveis: um principal para até 200 pessoas e um anexo que amplia a capacidade para 350 convidados. A estrutura inclui pé-direito de cinco metros, climatização, sala de apoio, camarim, banheiros privativos, mezanino, cozinha industrial e estacionamento. “A proposta é atender tanto eventos sociais quanto corporativos”, destaca Paulo Gabriel.>

O ator Paulo Gustavo Crédito: divulgação

Leilão beneficente>

Roupas e acessórios usados por Paulo Gustavo em filmes, espetáculos e momentos marcantes de sua carreira serão leiloados em uma ação beneficente que destinará 100% do lucro para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). O ator, que faleceu em abril de 2021, vítima da covid-19, mantinha uma forte ligação com a instituição filantrópica baiana. Segundo a Osid, o artista chegou a doar R$ 1,5 milhão à entidade. Parte desse valor — cerca de R$ 600 mil — foi utilizada para construir uma área dedicada ao atendimento de pacientes com câncer. A iniciativa partiu do médico Thales Bretas, viúvo do humorista, que doou peças pessoais para o leilão. A ação acontece de 21 a 28 de julho, na plataforma Gringa, criada pela atriz e empresária Fiorella Mattheis, amiga próxima do casal. Segundo a assessoria de Thales, os objetos disponibilizados no leilão “são mais que itens de figurino — são fragmentos da história, do estilo e da presença inconfundível de Paulo Gustavo”.>

Festival de drinques>

Entre os dias 25 e 27 de julho, a cidade de Itacaré, na Bahia, recebe o Itacaré On The Rocks, festival inédito de coquetelaria que reúne seis bartenders convidados e seis bares locais em uma programação com coquetéis autorais, formação gratuita e valorização da cultura regional. Com curadoria da bartender Chula Barmaid, o projeto propõe mais do que coquetéis autorais: trata-se de um gesto coletivo de valorização cultural, formação comunitária e afirmação de Itacaré como destino criativo no mapa da coquetelaria brasileira. Ao longo de três dias, cada bartender convidado assume o balcão de um bar da cidade, criando quatro receitas exclusivas inspiradas nos ingredientes, paisagens e histórias do território baiano.>

Viagem ao Espaço>

Uma das experiências imersivas mais aguardadas do ano chega a Salvador no dia 25 de julho! A exposição Viagem ao Espaço estreia em curta temporada no Shopping Barra, levando o público a uma verdadeira jornada pelo universo — do Big Bang à imensidão da Via Láctea. Com tecnologia de super projeções 360° (paredes e chão), a mostra combina ciência, arte e tecnologia em uma narrativa envolvente. O conteúdo tem 30 minutos de duração e está dividido em 10 capítulos, com roteiro do jornalista e astrônomo Paulo Melo e narração de Edgar Piccoli. A experiência é produzida pela mesma equipe responsável por Van Gogh & Impressionistas, que atraiu mais de 40 mil visitantes em Salvador e ultrapassou 930 mil ingressos vendidos no Brasil.>

Vini Fugueira Crédito: Elias Dantas

Onde comer>

A edição 2025 da CASACOR Bahia, em cartaz até 7 de setembro no Convento Nossa Senhora das Mercês, em Salvador, volta a contar com o talento de Vini Figueira, que assina pelo segundo ano consecutivo a curadoria gastronômica do evento. Ao todo, são quatro ambientes sob coordenação do chef. Entre os destaques está o restaurante Massa, com projeto de David Bastos, que aposta em uma releitura contemporânea da culinária italiana.>

Aleixo Belov Crédito: divulgação

