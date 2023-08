Jantar do Ano: Regina Casé participa de evento promovido pelo Alô Alô Bahia

Regina Casé . Crédito: João Pedro Januário/ Divulgação

Talvez ninguém saiba ao certo o motivo, mas uma das coisas que mais envolve e inspira seres humanos são boas histórias. E na construção de trajetórias profissionais não poderia ser diferente. As empresas capazes de contar histórias incríveis acabam atraindo clientes, gerando engajamento e obtendo ainda mais sucesso em suas áreas de atuação.



Por isso, o Alô Alô Bahia inova mais uma vez e promove o ‘Jantar do Ano’, no dia 28 de setembro, com direito a palestra de Regina Casé. A artista virá a Salvador apenas para participar do evento. Autêntica em tudo o que faz, Casé acredita que ‘a vida é o que acontece enquanto a gente faz outros planos’.

Para muito além da consagrada carreira como uma das mais importantes apresentadoras da TV brasileira e célebre atriz do nosso audiovisual, uma das maiores qualidades de Regina talvez seja a escuta. Atenta e atenciosa com o outro, ávida por viver e contar histórias, fez da sua própria uma inspiração.

Além da presença de Regina, o jantar contará com apoio da N. Ideias, de Nizan Guanaes. Trata-se de uma fazedoria, uma consultoria ‘hands-on’ que ajuda empresas únicas a se comunicarem de um jeito único.

Pelo mundo

Courchevel, nos Alpes Frances, deve receber cerca de 100 mil visitantes brasileiros - 30 mil a mais do que no ano passado – durante a próxima temporada, entre 2 de dezembro e 21 de abril de 2024. Com a maior área de esqui do planeta - são 600 km de pista -, a estação é uma das mais exclusivas do mundo, conhecida como destino turístico de inverno para um público de alto padrão. Em termos de estrutura, uma das maiores novidades é o Courchevel Aventure, um iglu inflável gigante onde será possível passar algumas noites. Os hotéis mais luxuosos também passaram por retrofit. O K2 Palace, por exemplo, terá cinco novos suites-chalets a partir de dezembro. Cada uma com capacidade para receber seis pessoas em três quartos e três banheiros, distribuídos em até quatro andares.

Denise Bezerra e Gil Santos. Crédito: Divulgação

Sim, de novo!

No fundo, no fundo, o que todo mundo ama é um bom caso de amor... e foi isso o que aconteceu, sábado (26), no Ceará. A decoradora de eventos baiana Gil Santos renovou seus votos de casamento com a empresária Denise Bezerra, da família fundadora do BicBanco. O casal vive em Fortaleza e está junto há 16 anos. A comemoração contou com shows de Daniela Mercury e Marco Lessa, além de apresentações dos DJs Zé Pedro e Milkdonna. A noite especial reuniu amigos e familiares. “Foram 250 convidados vindos de Salvador, São Paulo, Rio, Belém e Miami, fora os cearenses”, disse Santos.

Giro empresarial

A marca baiana de cosméticos e perfumaria Avatim abriu sua primeira loja fora do país de origem. A unidade foi inaugurada na última sexta-feira (25), no Shopping Saldanha Residence, em Lisboa. A internacionalização da Avatim faz parte da estratégia de expansão. “Escolhemos Portugal pela proximidade cultural com o Brasil e por considerarmos o país como ‘porta de entrada’ para a Europa”, pontuou Mônica Burgos, sócia-fundadora da empresa.

Lançamento

Com inspiração no clima hollywoodiano, o livro da quinta edição da Casas Conceito foi lançado com festa, anteontem, em Salvador. O evento reuniu arquitetos, designers e convidados da própria mostra, que esse ano acontece na Rua Chile, no Centro Histórico. “Busquei uma forma de homenagear todas as estrelas, participantes da mostra, e que fizeram dessa edição, um capítulo memorável na história da Casas Conceito”, afirmou a empresária Andrea Velame, nome à frente do evento.