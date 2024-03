Alô Alô

Palacete Tira-Chapéu sediará nova edição de famosa mostra de decoração

A Casas Conceito 2024 será lançada oficialmente nesta sexta (8), durante um café da manhã para convidados

Publicado em 6 de março de 2024 às 05:00

A empresária Andrea Velame Crédito: divulgação

Mostra de arquitetura, decoração, gastronomia, arte e design, a Casas Conceito terá mais uma edição em Salvador. Pelo segundo ano, o evento permanece na primeira rua do Brasil: a Chile, no Centro Histórico de Salvador. Desta vez, o projeto ocupará o Palacete Tira-Chapéu, edifício tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac-BA). O Masterplan da mostra, comandada pela empresária Andrea Velame, levará a assinatura do arquiteto e urbanista Marcus Barbosa.

A Casas Conceito 2024 será lançada oficialmente nesta sexta (8), durante um café da manhã para convidados. Não foi à toa que Andrea escolheu o Dia Internacional da Mulher para apresentar a VI edição do projeto ao mercado: “A data foi escolhida estrategicamente, afinal, minha equipe é composta, em sua maioria, por mulheres de força, coragem e muita determinação”.

Focando sempre em melhorias e na revitalização do Centro Histórico, Andrea, atual presidente da Associação da Rua Chile, afirma que repetirá a fórmula da parceria público-privada: “Teremos novidades juntamente com apoiadores que estão desde a primeira edição, assim também como para os novos que embarcarão no projeto. A Casas Conceito vive a arte e valoriza a cidade. Este é o nosso DNA”.

Durante o lançamento da mostra, os profissionais de arquitetura, decoração e design farão uma visita guiada para a escolha de seus ambientes dentro do Palacete Tira-Chapéu. Concebido pelo arquiteto italiano Rossi Baptista, a edificação da Associação dos Empregados do Comércio da Bahia (AECB) é um marco dentre os edifícios ecléticos construídos no século XX e ainda existentes em Salvador.

Flávio Fernandez Crédito: divulgação

Lançamento

O empresário Flavio Fernandez acaba de lançar um sofisticado condomínio em São Gonçalo dos Campos, às margens do Rio Jacuípe. Com projeto arquitetônico de Antônio Caramelo, a Estância Fernandez contará com uma série de opções de lazer – como píer flutuante, marina e vila hípica. A casa principal do empreendimento – local que durante cinco décadas pertenceu à fazenda da família Fernandez – foi preservada e reformada. “Eu digo que a casa já dá o tom de elegância do condomínio”, nos disse Flavio.

*Veja fotos do empreendimento no aloalobahia.com.

Milton Martinelli Crédito: divulgação

Festa na Gamboa

Responsável por assinar a decoração de alguns dos mais memoráveis eventos de Salvador, Milton Martinelli tem alma festiva e sempre celebrou seu aniversário em grande estilo. Este ano, a comemoração promete ser das mais animadas. Será neste domingo, apenas para convidados, na Gamboa, com super vista para a Baía de Todos-os-Santos.

Giro internacional

Considerado um dos maiores eventos de inovação do planeta, mais uma edição do concorridíssimo festival South by Southwest, conhecido como SXSW, transformará Austin, nos Estados Unidos, no centro de importantes debates e atividades voltados para o futuro entre os dias 8 e 16 de março. Nesse período, alguns dos profissionais e artistas mais relevantes do mundo se unem em conferências, shows, exposições e lançamentos com foco na troca de conhecimento, contatos e oportunidades. Entre as principais tendências, que devem guiar as discussões deste ano, estão Inteligência Artificial, Sustentabilidade, Fake News e Deepfake no contexto da Política. Jane Fonda, Elijah Wood, Selena Gomez, Kirsten Dunst, Tracy Chou e o baiano Wagner Moura estão na lista de palestrantes.

Sucesso de público